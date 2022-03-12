سليانة: ضبط شاحنة محمّلة بكميات هامة من الملابس المهرّبة بقيمة 100 ألف دينار على مستوى مسلك فلاحي بقعفور

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Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 19:19 قراءة: 0 د, 36 ث
      
ضبط أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بقعفور، بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بمكثر من ولاية سليانة، ظهر اليوم السبت، شاحنة محملة بكميّات هامّة من الملابس المهربة بمسلك فلاحي بمنطقة الذرايعية من معتمدية قعفور قدرت قيمتها بأكثر من 100 ألف دينار، وذلك في إطار مجهودات مكافحة ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، وفق مصدر أمني مسؤول.

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وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أنه تم حجز الملابس المحمّلة بالشاحنة والمتمثّلة في 1000 حذاء رياضي (كهول و أطفال)، و1200 قطعة ملابس جاهزة للأطفال، و600 قطعة ملابس داخلية نسائية، كانت كلّها على متن شاحنة قادمة من ولاية القصرين في إتجاه تونس العاصمة.
وأشار إلى أنه تم تحرير محضر في الغرض من أجل مسك بضاعة خاضعة لإثبات المصدر متأتية من التهريب فيما لاذ صاحبها بالفرار، وفق تأكيدها.


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