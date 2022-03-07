احياء الذكرى السادسة لملحمة بن قردان

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تمر اليوم ست سنوات على انتصار قوات الجيش والحرس والامن مدعومة بعطاء وتضحيات اهالي بن قردان على مخططات الارهاب التي سادت البلاد خلال العشرية المنقضية .ويتميز احياء هذه الذكرى هذه السنة باصذار الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في القضايا الإرهابية، يوم الجمعة 5 مارس وبعد انتظار دام ست سنوات ، أحكامها في القضية المتعلقة بملحمة بن قردان .وتشمل هذه الاحكام 96 متهما وهي تتمثل في الحكم بالاعدام على 16 ارهابيا و السجن بقية العمر على 15 متهما. والسجن مدة 30 سنة لمتهمين اثنين و السجن مدة 27 سنة لمتهمين اثنين والسجن مدة 24 سنة لسبعة متهمين و السجن مدة 20 سنة لثلاثة متهمين.كما تم الحكم بالسجن تتراوح بين 15 سنة و4 سنوات في حق باقي المتهمين المقضي في حقهم بالإدانة لا وبعدم سماع الدعوى في حق بعض المتهمين (لم يذكر البلاغ عددهم).وقد اندلعت هذه الاحداث فجر 7 مارس 2016 بهجوم مجموعات إرهابية على عدد من المواقع الاستراتيجية بمدينة بن قردان بهدف السيطرة عليها وتحويلها إلى إمارة داعشية غير ان اسبسال جيشنا الوطني ومختلف الفرق الامنية ورفض اهالي بن قردان القطعي والمبدئي لاي معتد على الوطنافشل هذا المخطط الارهابي .وادت هذه الملحمة البطولية الى سقوط 18 شهيدا والقضاء على اكثر من خمسين ارهابيا.وقد كان هذا العمل الارهابي محل تنديد عديد الدول العربية ومنها بالخصوص الجزائر وليبيا والمغرب ومصر والبحرين وسوريا وكذلك الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وعديد المنظمات الدولية والإقليمية حيث أكدت دعمها وتضامنها لتونس، كما أدان مجلس الأمن الدولي بشدة يوم 9 مارس 2016 العملية الإرهابية بمدينة بن قردان.هجمات إرهابية لمجموعات تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية ببن قردان.فرض حظر التجول بمدينة بن قردان بداية من الساعة السابعة مساء وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا.بن قردان تشيع في مواكب مهيبة حضرها الآلاف من المواطنين، 11 شهيدا من أبنائها سقطوا برصاص المجموعات الإرهابية.انتهاء العمليات الأمنية والعسكرية بالقضاء على خمسين إرهابيا وإيقاف 52 آخرين وسقوط 18 شهيدا من مدنيين وعسكريين وأمنيين والكشف على مخازن للأسلحة الحربية والذخيرة.التخفيض في فترة حظر التجول ببن قردان لتصبح من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.التخفيض في فترة حظر التجول ببن قردان لتصبح من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا.رفع حظر التجول بمعتمدية بن قردان.القضاء بجهتي المنيهلة من ولاية أريانة والصمار من ولاية تطاوين على 4 عناصر إرهابية مسلحة كانت شاركت في الهجوم الإرهابي بمدينة بن قردان.الكشف على مخزن للأسلحة ببن قردان يحتوي خاصة على 29 قطعة سلاح من نوع كلاشنيكوف و3 قاذفات "آر بي جي".