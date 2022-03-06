سيدي بوزيد: تواصل انجاز عدد من مشاريع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق بالجهة

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يتواصل بولاية سيدي بوزيد، انجاز عدد من مشاريع الماء الصالح للشرب من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك استعدادا لذروة الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم ولصائفة 2022.وقد أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في تقرير لها، عن انه يتواصل حاليا انجاز عدد من المشاريع بكلفة 26 فاصل 275 مليون دينار بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، على غرار بناء خزانات بالمزونة وجلمة وسيدي بوزيد الشرقية، وحفر وتجهيز وكهربة بئر تعويضية بسيدي بوزيد الغربية وبئر الحفي وجلمة.كما برمجت الشرك، مجموعة من المشاريع الأخرى بكلفة 38 فاصل 64 مليون دينار ، منها تحسين نوعية المياه وتدعيم التزويد لفائدة 41 ألف منتفع بمعتمديات المنزل بوزيان والمكناسي والمزونة، بكلفة 20 مليون دينار، وتزويد المنطقتين الصناعيتين بجلمة وام العظام بكلفة 6 فاصل 18 مليون دينار ، وحفر وتجهيز وكهربة بئر تعويضية بمعتمدية الهيشرية، وربط وتجهيز وكهربة بئر تعويضية ببئر الحفي بكلفة 3 فاصل3 مليون دينار، وتحسين تزويد مدينتي بئر الحفي وسيدي علي بن عون ومعتمدية الرقاب بكلفة 9 فاصل 5 مليون دينار.وأشارت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، من جانبها، في تقرير لها، إلى أنها بصدد انجاز 20 مشروعا خاصا بالماء الصالح للشراب، إضافة إلى 3 مشاريع أخرى بصدد إتمام إجراءات الصفقة بكلفة جملية تقدر ب 26 فاصل 981 مليون دينار، منها 11 مشروعا ممولا عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، و3 مشاريع ممولة عن طريق البنك الألماني للتنمية، و5 مشاريع عن طريق البرنامج الجهوي للتنمية، ومشروعين عن طريق برنامج التنمية المندمجة.وفي إطار الاستعداد لتامين التزود لشهر رمضان ولصائفة 2022، انعقدت بداية الأسبوع، جلسة عمل بمقر ولاية سيدي بوزيد، بحضور ممثلين عن مختلف الإدارات الجهوية المعنية، تم خلالها التأكيد على أهمية الإسراع في استكمال كل الدراسات الفنية والأشغال الخاصة بانجاز المشاريع المبرمجة، وخاصة المتعلقة بإحداث موارد مائية إضافية، وتجاوز إشكاليات الاضطراب المتكرر في التزود بمياه الشرب في عدد من المناطق ومعالجتها على المستوى المركزي والجهوي، ومتابعة وضعية المجامع المائية والمشاريع المبرمجة لتهيئة الشبكات الموجودة وتدعيمها، ومراقبة الربط العشوائي وضبط برامج التدخل لإزالة آثاره.