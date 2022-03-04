تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 18 بالمائة خلال شهر جانفي 2022

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تراجعت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 3ر18 بالمائة، خلال شهر جانفي 2022، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، لتمر من 151 مليون دينار الى 3ر123 مليون دينار، حسب نشرية "آفاق الصناعة التحويلية والصناعية والخدمات ذات الصلة"، نشرتها، الجمعة، وكالة النهوض بالصناعة والتجديدوانخفضت استثمارات احداث المشاريع المصرح بها بنسبة 2ر7 بالمائة، لتتحول من 3ر55 مليون دينار خلال شهر جانفي 2021، إلى 3ر51 مليون دينار خلال شهر جانفي 2022.وشهدت الاستثمارات المصرح بها في مجال الصناعات التي تستهدف السوق المحلية، بدورها تقهقرا بنسبة 8ر40 بالمائة لتصل إلى 4ر65 مليون دينار خلال الشهر الأول من سنة 2022.كما تقلصت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية، بنسبة 1ر10 بالمائة، وبذلك انخفضت حصة نوايا الاستثمار في هذه الجهات من 49 بالمائة إلى5ر44 بالمائة خلال شهر جانفي 2022.في المقابل، ارتفع عدد المشاريع المصرح بها خلال شهر جانفي 2022 بنسبة 1ر8 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، ومواطن الشغل المزمع إحداثها بنسبة 9ر48 بالمائة.وارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاعي الجلود والأحذية خلال شهر جانفي 2022 من 3ر0 مليون دينار إلى 2ر15 مليون دينار، وكذلك الصناعات المختلفة من 6ر25 مليون دينار إلى8ر42 مليون دينار.كما تطورت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الموجهة بالكامل نحو التصدير بنسبة 7ر42 بالمائة من 5ر40 مليون دينار إلى 8ر57 مليون دينارخلال شهر جانفي 2022، اضافة الى ارتفاع الاستثمارات الصناعية الاجنبية بنسبة 100 بالمائة بنسبة 7ر1 بالمائة، مقابل انخفاض الاستثمارات المشتركة بنسبة 7ر49 بالمائة.