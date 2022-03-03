الرابطة المحترفة الاولى (مباراة مؤجلة) - نجم المتلوي ينتزع فوزا ثمينا من النادي الصفاقسي


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 17:12قراءة: 1 د, 21 ث
      
انتزع نجم المتلوي فوزا ثمينا من ضيفه النادي الصفاقسي 2-1 في مباراة متاخرة اقيمت يوم الخميس لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

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وبادر نجم المتلوي بافتتاح التسجيل عن طريق رياض الفريوي (45 زائد 1) قبل ان يدرك النادي الصفاقسي التعادل عبر الجزائري هشام النقاش (68) لكن الكلمة الاخيرة عادت لابناء المناجم بفضل هدف علاء الدين قمش (74).

ورفع نجم المتلوي بفضل هذا الفوز الثاني له في هذه المرحلة من سباق البطولة رصيده الى 9 نقاط لكنه لا يزال في المركز قبل الاخير في حين توقف عداد فريق عاصمة الجنوب عند 13 نقطة في المركز الرابع قبل مواجهته المرتقبة يوم الاحد القادم امام ضيفه الترجي الرياضي المتصدر ب17 نقطة في اطار الجولة التاسعة.
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وتتاهل الفرق الثلاثة الاولى من المجموعتين الاولى والثانية الى مرحلة التتويج للمنافسة على اللقب بينما ينزل صاحب المرتبة الاخيرة في كل مجموعة مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية.
ويلعب صاحبا المركزين السادس والسابع في المجموعتين الاولى والثانية دورة باراج لتفادي النزول في حين يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس في كل مجموعة دورة ترتيبية.

ترتيب المجموعة الاولى :
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 17 8 5 2 1 10 3
2- اتحاد تطاوين 16 9 5 1 3 11 10
3- اتحاد بن قردان 15 9 4 3 2 8 6
4- النادي الصفاقسي 13 8 4 1 3 8 6
5- امل حمام سوسة 12 9 3 3 3 7 6
6- النادي البنزرتي 10 9 3 1 5 7 9
7- نجم المتلوي 9 9 2 3 4 6 11
8- نادي حمام الانف 5 9 1 2 6 7 13


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