البنك الدولي مستعد للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في تونس

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اكد المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، بول نومبا أوم، لدى لقائه، الأربعاء، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقةن نائلة نويرة القنجي، استعداد البنك الاستثمار في مجال الطاقات المتجددةكما اكد نومبا، خلال هذا اللقاء، الذي انتظم بمقر الوزارة، عزم البنك تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الناشطة في قطاع الطاقات المتجددة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد تحسين أدائها وتطوير مردودتها وتطوير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباءواشارت القنجي، بالمناسبة، الى جهود البنك في مساندة المشاريع التنموية في تونس مستعرضة البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الهادف إلى إنتاج 30 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، وإمكانات تونس الهامة في مجال البنية التحتية الطاقية، مؤكدة توفر الإطار التشريعي المشجع على الاستثمار في هذا القطاع الواعدوكان اللقاء مناسبة للحديث عن آفاق التعاون والشراكة بين مصالح الوزارة ومجموعة البنك في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالي الطاقة والطاقات المتجددة ومتابعة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.