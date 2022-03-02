الرابطة الثانية: انسحاب المدرب نبيل كمون من تدريب الملعب الصفاقسي

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أعلن الملعب الصفاقسي عن انسحاب المدرب نبيل كمون من تولي المقاليد الفنية للفريق لأسباب صحية.يذكر أنّ الملعب الصفاقسي يحتل المركز الخامس من المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 8 نقاط بفارق 9 نقاط عن المتصدر الملعب التونسي.وكان الملعب الصفاقسي قد حقق على مدى 8 جولات من انطلاق المرحلة الأولى انتصارين و تعادلين مقابل 4 هزائم.