الرابطة الثانية: انسحاب المدرب نبيل كمون من تدريب الملعب الصفاقسي


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 14:54قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن الملعب الصفاقسي عن انسحاب المدرب نبيل كمون من تولي المقاليد الفنية للفريق لأسباب صحية.

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يذكر أنّ الملعب الصفاقسي يحتل المركز الخامس من المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 8 نقاط بفارق 9 نقاط عن المتصدر الملعب التونسي.

وكان الملعب الصفاقسي قد حقق على مدى 8 جولات من انطلاق المرحلة الأولى انتصارين و تعادلين مقابل 4 هزائم.

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