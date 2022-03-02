الرابطة الثانية: انسحاب المدرب نبيل كمون من تدريب الملعب الصفاقسي

أعلن الملعب الصفاقسي عن انسحاب المدرب نبيل كمون من تولي المقاليد الفنية للفريق لأسباب صحية.
يذكر أنّ الملعب الصفاقسي يحتل المركز الخامس من المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 8 نقاط بفارق 9 نقاط عن المتصدر الملعب التونسي.
وكان الملعب الصفاقسي قد حقق على مدى 8 جولات من انطلاق المرحلة الأولى انتصارين و تعادلين مقابل 4 هزائم.
يذكر أنّ الملعب الصفاقسي يحتل المركز الخامس من المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 8 نقاط بفارق 9 نقاط عن المتصدر الملعب التونسي.
وكان الملعب الصفاقسي قد حقق على مدى 8 جولات من انطلاق المرحلة الأولى انتصارين و تعادلين مقابل 4 هزائم.
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