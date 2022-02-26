الاتفاق بين وزيري الصحة التونسي والأردني على تحيين بروتوكول التعاون الصحي بين البلدين

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تم الاتفاق على تحيين بروتوكول التعاون الصحي بين تونس والأردن ليشمل مجالات جديدة، وذلك خلال جلسة عمل بين وزير الصحة علي المرابط، ونظيره الأردني فراس الهواري، خصصت لبحث سبل التعاون وتطوير الشراكة في المجال الصحي بين البلدين الشقيقين.وتم خلال هذه الجلسة، التي انعقدت على هامش مشاركة وزير الصحة علي المرابط في الإجتماع الدوري السنوي للهيئة العليا للمجلس العربي للإختصاصات الصحية المنعقد بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية من 26 إلى27 فيفري 2022، الاتفاق على تكوين فريق عمل وتعيين نقاط اتصال من الجانبين للاتفاق على الصيغة النهائية لهذا المشروع.و سيؤدي وزير الصحة الأردني زيارة عمل إلى تونس خلال شهر ماي 2022 سيتم خلالها توقيع مشروع البروتوكول الجديد.ووقع خلال هذه الجلسة التأكيد على تبادل الخبرات والتجارب المختصة بين البلدين لا سيّما في مجال رقمنة القطاع الصحي وتعصيره، فضلا عن الاتفاق على إرساء تعاون في جراحة القلب للأطفال حديثي الولادة والعمل على تبادل الخبرات وتوأمة المنشآت الصحية بالبلدين على غرار مراكز معالجة الأمراض السرطانية وهياكل مراقبة الأمراض السارية وتطوير التعاون الثنائي في مجال السياحة العلاجية.كما تم التنصيص بالمناسبة على إحداث لجنة قطاعية في المجال الصحي للمتابعة وإضفاء صبغة تنفيذية على عدد من محاور التعاون الثنائي بين البلدين في القطاع الصحي.