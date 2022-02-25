دخول عديد المشاريع الصحية ومشاريع البنية التحتية بجزيرة قرقنة حيز الاستغلال

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تشهد معتمدية قرقنة من ولاية صفاقس، إنجاز عديد المشاريع الصحية ومشاريع البنية التحتية، التي دخل بعضها حيز الاستغلال، أما البعض الآخر فهو في مرحلة القبول الوقتي ورفع التحفظات، وكانت محل متابعة، اليوم الجمعة، من قبل والي الجهة، فوزي مراد، رفقة المديرين الجهويين المعنيين.وأفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، جوهر المكني، في تصريح إعلامي بأن المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة، يشهد تنفيذ عدة مشاريع، أبرزها وحدة الإنعاش بالمستشفى بطاقة استيعاب 3 أسرة انعاش مجهزة كلفة بنائها حوالي 500 ألف دينار، ونفس المبلغ بالنسبة للتجهيزات، مشيرا الى ان "هذا المشروع الحلم الذي تقدمت أشغاله بنسبة 99 بالمائة، وهو الآن في مرحلة القبول الوقتي ورفع التحفظات، من شأنه إضفاء نقلة نوعية بالمستشفى من حيث التكفل بالحالات الحرجة وإسداء الخدمات الجليلة للمواطنين".ومن ضمن المشاريع الأخرى التي حظي بها المستشفى الجهوي بقرقنة، ذكر المدير الجهوي للصحة، إحداث مصعد للعيادات الخارجية، الذي دخل حيز الاستغلال إثر مرحلة القبول الوقتي، ومشروع الطاقة البديلة الذي أنجز في إطار التعاون التونسي الأوروبي، ومن شانه تزويد المستشفى بالكهرباء والطاقة البديلة فضلا عن دعم قسم تصفية الدم بالمستشفى بآلتين لتصفية الدم وتركيز مولد أوكسيجين بالمستشفى، وهو مشروع ممول من وزارة الصحة ومن شأنه تزويد المستشفى بمادة الأوكسيجين وتلافي الاخلالات الطارئة عند نقل عبوات الأوكسيجين.من ناحيته، ذكر المدير الجهوي للتجهيز بصفاقس، رجب عرعود، أن مشروع تقوية الطريق الجهوية 204، البالغة كلفته الجملية حوالي 11 مليون دينار قد استكملت اشغاله بنسبة 100 بالمائة، كما تم اليوم، اعطاء اشارة فتح الجسر الرابط بين الجهتين الغربية والشرقية وانطلاق استغلاله للعموم، مشيرا إلى أن هذا المشروع تقدر كلفته بحوالي 18 مليون دينار.وبالنسبة لمشاريع البناءات المدنية، أفاد ذات المتحدث، بأنه قد تم تدشين القاعة الرياضية المغطاة بقرقنة بعد تقدم أشغالها بنسبة 100 بالمائة بكلفة قدرها حوالي 2،7 مليون دينارأما بخصوص مشروع تهيئة المجمع الأمني بمنطقة سيدي فرج الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 4 مليون دينار، فقال المدير الجهوي للتجهيز، إن أشغال المشروع قد تقدمت بنسبة 97 بالمائة، ومن المنتظر أن يكون جاهزا في غضون الأيام القليلة القادمة.