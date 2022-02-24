صفاقس : وقفة احتجاجية لعدد من الأعوان الوقتيين ونواب التعليم الاساسي للمطالبة بوضع حدّ لأشكال التشغيل الهش.

وات -

. ..

. .

نفّذ عدد من الأعوان الوقتيين منظّرين برتبة استاذ مدارس ابتدائية ونوّاب التعليم الاساسي خارج اتفاقية 8 ماي 2018، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس ، أردفت باجتماع مع هيكلهم النقابي بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، وذلك للمطالبة بوضع حد لاشكال التشغيل الهش وتسوية وضعيتهم وادماجهم في قطاع التعليم الاساسي.واعتبرت المعلمة، علجية بوزيان، وهي عون وقتي منظّر برتبة استاذ مدارس ابتدائية، في تصريح لـ(وات) "ان هذه الصفة ضبابية وقابلة للتراجع فيها من سلطة الاشراف واستبعادنا من التدريس في اي وقت باعتبارنا غير مرسمين"، داعية الى إلغاء هذه الصفة الهشّة التي من شانها حرمانهم من جميع حقوقهم في الترسيم والتقاعد لاحقا وسحب قانون 2018 الذي تمّ بمقتضاه ترسيم دفعة 2017 على الدفعات الاخرى لسنوات 2018 و2019 و2020 و2021.واضافت قولها "ان هذا الحراك الاحتجاجي الذي كان تحت راية هيكلنا النقابي يعد خطوة اولى من اجل تحديد خطوات نضالية لاحقة من اجل وضع حد لاشكال التشغيل الهش التي نعيش تحت طائلتها وتهدد مستقبلنا".من جهته، ذكر زميلها المعلم النائب عصام الهمامي، أنه "خلافا للاعوان الوقتيين الذين شملتهم اتفاقية 8 ماي 2018 وتم انتدابهم على 3 دفعات 2020 و2021 و2022، رغم انهم يعملون تحت طائلة التشغيل الهش، فاننا مستثنون من هذه الاتفاقية حيث نعمل بعقود هشّة ودون تسقيف زمني لانتدابنا"، مشيرا الى ان هذه الخطوات النضالية التي نخوضها بالتنسيق مع هياكلنا النقابية هي من اجل الغاء هذه الصفة والضغط على سلطة الاشراف لتسوية وضعيتنا وانتدابنا .من ناحيته، اكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بصفاقس، عبد الكريم السويسي، أن أشكال التشغيل الهشّ هذه سواء بصفة أعوان وقتيين منظرين برتبة استاذة مدارس ابتدائية او نواب التعليم الاساسي خارج اتفاقية 8 ماي 2018 ، من شانها ان تنخر قطاع التعليم الاساسي وتؤثّر سلبا على مردودية المربّي والمحصول العلمي للتلميذ، مردفا قوله "ان مردودية المربّين المؤتمنين على ابنائنا التلاميذ سواء الاعوان الوقتيين او المعلمين النواب خارج اتفاقية 8 ماي الذين يقدمون تضحيات جسيمة، طيلة السنة الدراسية، لا يمكن ان ترتقي الى المردودية المنشودة الا في ظل عمل مريحة تضمن ترسيمهم وحقهم في الانتداب والادماج"، وفق تقديره.ودعا إلى سحب الامر الحكومي الصادر سنة 2018 الذي تم بمقتضاه ترسيم دفعة 2017 وجزء من 2018 من الاعوان الوقتين على بقية الدفعات لسنوات 2019 و2020 و2021 ، وإلى تسوية وضعية المعلّمين النواب المستثنين من اتفاقية 8 ماي 2018 ، مشيرا الى ان هذه الوقفة الاحتجاجية والاجتماع بمنظورينا، تعد علامة اولى في انتظار تحديد خطوات نضالية قادمة من اجل وضع حد لاشكال التشغيل الهش في قطاع التعليم الاساسي وذلك بعد العودة الى هياكلنا النقابية وقواعدنا.