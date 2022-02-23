المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات يتاهل الى نهائيات كأس افريقيا للأمم

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تأهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للسيدات الى كأس افريقيا للأمم المقررة في شهر جويلة القادم بالمغرب، رغم هزيمته أمام منتخب غينيا الاستيوائية بنتيجة 2 - 3، اليوم الاربعاء، بمالابو في اياب الدور الأخير من التصفيات الافريقية.وكان المنتخب التونسي فاز ذهابا 5-0 بملعب سليمان.وتقدم المنتخب التونسي في لقاء اليوم بهدفين عن طريق مريم حويج و سامية عوني في الدقيقتين 8 و 20 على التوالي ، قبل أن تذلل صاحبات الأرض النتيجة لغينيا الاستيوائية في الدقائق 36 و 82 من ضربة جزاء، والدقيقة 90 + 1.ويعد هذا الترشح الثاني لمنتخب السيدات الى النهائيات القارية بعد الاول سنة 2008 بغينيا الاستوائية.