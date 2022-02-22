وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي وجود أية زيادة في أسعار خبز الاستهلاك

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نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، الثلاثاء، وجود أية زيادة في أسعارخبز الاستهلاك العائلي أو نية للزيادة، خلافا لما تم تداوله مؤخرا، مؤكدة تواصل توزيعه بنفس النسق في كامل مناطق الجمهورية بكميات تفوق 8 مليون خبزة يوميا وتغطي حاجيات الاستهلاك.وأفادت الوزارة في بلاغ توضيحي، أن أسعار البيع للعموم محددة تباعا ب 230 مليم للخبز الكبير وزن 400 غ و 190 مليم للخبز باقات وزن 220 غ.وذكرت الوزارة في ذات السياق، انه تبعا لجلسة العمل المنعقدة بتاريخ 21 فيفري 2022 مع ممثلي المخابز غير المصنفة التابعة للمجمع المهني للمخابز العصرية "كوناكت"، قد تم التاكيد على ضمان انتظامية تزويد هذا القطاع بمادتي الفرينة بي سي 7 والسميد المدعمين، اضافة الى تشريك كافة الأطراف المعنية في دراسة مختلف الاصلاحات الخاصة بمنظومة الدعم طبقا للبرنامج الذي سيتم اقراره.