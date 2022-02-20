صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية تتجاوز 21 مليار دينار في 2021

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تطورت الصادرات الصناعية التونسية، خلال كامل عام 2021، بنسبة 19.4 بالمائة، اذ بلغت قيمتها 7ر41 مليار دينار مقابل 9ر34 مليار دينار في 2020 ، وفق مؤشرات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.وباستثناء مبيعات قطاع الصناعات الغذائية، فان جل فروع قطاع الصناعات المعملية قد حققت تطورا على مستوى صادراتها.ويُعزى تراجع المبيعات الخارجية لقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 13 بالمائة الى تواضع صادرات قطاع زيت الزيتون التونسي الذي يعد أحد اهم رافعات قطاع الصناعات الغذائية وتصدير الخيرات عامة.وقد بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية خلال السنة الفارطة 3 مليار و290 مليون دينار في 2021 مقابل 3 مليار و781 مليون دينار في 2020ومن جهة أخرى حقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية اعلى قيمة تصدير من جملة فروع قطاع الصناعات المعملية لفي تونس اذ بلغت 4ر21 مليار دينار في السنة الفارطة مقابل 5ر17 مليار دينار في 2020 بنمو ناهز 22 بالمائة.كما تحركت عجلة التصدير بالنسبة الى قطاع النسيج والملابس على الرغم من الصعوبات الهيكلية والظرفية التي يعرفها القطاع في السنوات الأخيرة، بتسجيله زيادة بنسبة 7ر12 بالمائة فقد بلغت قيمة مبيعاته خلال السنة الفارطة 6ر7 مليار دينار مقابل 7ر6 مليار دينار في 2020وفي ذات السياق شهد قطاع الصناعات الكيميائية حركية ملحوظة على مستوى المبيعات الخارجية اذ نمت بقيمة 4ر3 مليار دينار مقابل 2ر2 مليار دينار في 2020وعرف قطاع الجلود والاحذية بدوره انتعاشة لافتة اذ سجلت صادراته خلال كامل 2021 قيمة 1600 مليون دينار مقابل 1296 مليون دينار في 2020وسجلت صادرات قطاع مواد البناء والخزف والبلور قفزة محترمة بتحقيق رقم تصدير بلغ 1 مليار دينار مقابل 615 مليون دينار في 2020وعلى مستوى واردات قطاع الصناعات المعملية فقد تطورت بدورها بنسبة 2ر21 بالمائة اذ بلغت خلال العام المنصرم ما قيمته 9ر48 مليار دينار مقابل 3ر40 مليار دينار في 2020وتعمق بالتالي عجز الميزان التجاري للقطاع من 5387 مليون دينار الى 7188 مليون دينار بين 2020 و2021 وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان تعمق العجز يعود بالأساس الى ارتفاع قيمة الواردات الصناعية.ومن جانب اخر، تراجعت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال كامل سنة 2021 بنسبة 8ر25 بالمائة وفق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.ووفق المؤشرات الإحصائية، فقد بلغت قيمة نوايا الاستثمار المصرح بها لدى مصالح الوكالة خلال كامل السنة الفارطة2539.7 مليون دينار مقابل 5ر3422 مليون دينار (م د) في 2020ونمت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الغذائية خلال كامل العام المنصرم بنسبة 26 بالمائة لتبلغ 2ر948 م د مقابل 3ر752 م د في العام الذي سبقه وكذلك تطورت النوايا الاستثمارية في مجال الصناعات الكيميائية بنسبة 5ر14 بالمائة لتسجل مستوى 302 م د في 2021 مقابل 6ر263 م د في 2020وبالمقابل سجلت نوايا الاستثمار في ميدان صناعة مواد البناء والخزف والبلور اعلى نسبة تراجع ب 8ر72 بالمائة لتبلغ قيمتها 123 م د في 2021 مقابل 452 م د في 2020كما سجلت نوايا الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية تراجعا لافتا تجاوز 47 بالمائة ليبلغ 8ر647 م د في السنة الفارطة مقابل حوالي1238 م د في 2020وفي سياق متصل عرفت الاستثمارات المصرح بها في قطاع النسيج والملابس الجاهزة تقهقرا بنسبة 5ر21 لتبلغ قيمتها 4ر126 م د في العام المنقضي مقابل 161 م د في 2020الى ذلك تراجع الاقبال على الاستثمار في مجال صناعة الجلود والاحذية الى النصف تقريبا بين 2020 و2021 (44 بالمائة) ليبلغ هذا التراجع قيمة 5ر14م د مقابل 1ر26 م د بسبب الصعوبات الهيكلية التي يعرفها.وبالنسبة الى التوزيع حسب نوعية الاستثمار فقد أوردت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان نوايا الاستثمار لإحداث وحدات صناعية جديدة تراجعت بنسبة 3ر37 بالمائة لتصل قيمتها في موفى العام المنصرم الى 1237 م د مقابل 5ر1972 م د في 2020