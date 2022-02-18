توزر: مركز أعمال توزر يقدم خدماته الرقمية الجديدة الموجهة لباعثي المشاريع

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قدم مركز أعمال توزر، اليوم الجمعة، خلال يوم اعلامي موجه لباعثي المشاريع خدماته الرقمية الجديدة التي يضعها على ذمة باعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة لتسهيل عمليات حصولهم على التمويل والتعريف بمنتوجهم في الأسواق الداخلية والخارجية ومن أبرزها إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية.وذكرت مديرة المركز تقوى حدان ل(وات) ان هذه الخدمات الجديدة تأتي ضمن برامج دعم موجهة الى مراكز الاعمال في تونس تنفذه جمعية دولية ويقع تمويله من سفارة الولايات المتحدة الامريكية، واضافت أن المنظمة آمنت بجهود المركز وعمله خلال جائحة "كورونا" حيث نجح بفضل خدمات الكترونية في انجاز عدد محترم من المشاريع خلال سنتي 2020 و2021 والمساهمة في خلق عدد من مواطن الشغل.وبينت أن أشغال اليوم الإعلامي، الذي حضره أكثر من 25 صاحب مؤسسة صغرى ناشئة في الجهة، مكن من التعريف بمجمل الخدمات الالكترونية التي يوفرها لهم وخاصة المنصة الالكترونية لباعثي الجريد والتي يقومون من خلالها بالتعريف بمشاريعهم وتقديم منتوجهم وخلق فرص التشبيك بين المشاريع فيما بينها ومع الممولين وهياكل المساندة والتسجيل المباشر في هذه الخدمات.ولاحظت أن مركز أعمال توزر قطع شوطا متقدما في رقمنة الخدمات التي يوفرها لباعثي المشاريع والمؤسسات الناشئة لمساعدتهم في الحصول على التمويلات اللازمة أو الولوج للأسواق لترويج منتوجهم.وأشارت مسؤولة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اشراف اللجمي أن البرنامج يقدم خدماته لفائدة مراكز الاعمال في تونس ووقع اختيار مركز أعمال توزر لإطلاق منصة الكترونية تفاعلية تساعد المؤسسات في الولوج للأسواق الداخلية والخارجية والعمل ضمن شبكات، مع الإشارة الى أن المنصة توفر فرص التسجيل المجاني فيها للمشاريع.وتحدث الباعث الشاب علي العين صاحب المؤسسة العاملة في مجال القص والصقل والنحت عن طريق الليزر على محامل متعددة بأن المنصة الإلكترونية التفاعلية تيسر عملية التواصل مع حرفاء من مختلف الجنسيات وفي داخل تونس لتسهيل عملية الترويج، واوضح أنه يعتمد حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج منتوجه وينوي اطلاق موقع الكتروني