قبلي: عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة يتنقّلون للاحتجاج قرب الفانة على خط نقل البترول في منطقة "العرقوب" مدينة دوز

وات - صعّد عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة في قبلي صباح اليوم من تحرّكاتهم الاحتجاجية التي انطلقت منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي عبر التنقّل الى منطقة "العرقوب" شرقي مدينة دوز لنصب خيمة للاعتصام قرب صمّام أنبوب البترول "الفانة" الموجود على خطّ نقل البترول في المنطقة وفق ما أكّده كاتب عام النقابة الاساسية لعملة واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة الهادي لحمر لــ(وات).



وأوضح المصدر ذاته ان هذا التحرّك الاحتجاجي الذي نبّه إليه الطرف النقابي سابقا يندرج ضمن سلسلة من التحرّكات التصعيدية التي سيتمّ اللجوء إليها تباعا خاصة في ظلّ إخلال المجلس الجهوي لولاية قبلي بتعهّداته في صرف اجور العملة لشهر نوفمبر المنقضي وعدم تفاعل السلط المركزية مع المطلب الرئيسي بتسوية وضعية الشركة وتصنيفها وتحديد وزارة الإشراف عليها.



وأشار الهادي لحمر الى ان التحرّكات الاحتجاجية التصعيدية انطلقت اليوم عبر نصب خيمة للاحتجاج في منطقة "العرقوب" لمدة قد تمتد ليومين او ثلاثة ايام لمنح فرصة للشركة التونسية للتنقيب للايفاء بتعهداتها المالية تجاه شركة البستنة والمقدّرة بحوالي مليون و150 الف دينار كمساهمة في راس المال قبل اضطرار العملة الى الاعتصام قرب حضائر التنقيب في منطقة "الشقيقة" جنوبي مدينة دوز مرورا بشركة الانتاج في منطقة " حبل الطرفة".

وفي ذات السياق أكّد الهادي لحمر ان خيار التصعيد في التحركات الاحتجاجية سيظل قائما طالما لم تتجاوب السلط الجهوية والمركزية مع مطالب العملة، مشيرا الى انه ورغم التواجد المكثف لدوريات الجيش الوطني لحماية المنشات البترولية الا ان ذلك لن يثنيهم عن تنفيذ تحركاتهم الاحتجاجية التصعيدية التي تطالب بحق 600 عامل وعائلة في العيش الكريم.

واشار المصدر ذاته الى تحول وفد نقابي اليوم الى تونس العاصمة للتفاوض مع السلط المركزية حول مصير الشركة وحقوق العملة خاصة في ظل تجاهل المطالب المرفوعة في التحرك الاحتجاجي المتواصل منذ قرابة شهر أمام مقر الولاية.



