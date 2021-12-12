وزير السياحة يعلن عن تصنيف دخيلة توجان والزارات من ولاية قابس بلديتين سياحيتين

أعلن وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، مساء السبت بقابس، عن تصنيف بلديتي دخيلة توجانن والزارات من ولاية قابس، رسميا، بلديتين سياحيتين وذلك بعد ان اتمت كل منهما الملف اللازم لاتخاذ هذا الإجراء.وجاء الاعلان خلال زيارة اداها بالحسين الى ولاية قابس التقى خلالها بالسلط المحلية ومكونات المجتمع المدني بالبلديتينوتعد دخيلة توجان من أهم المحطات السياحية بالمسلك السياحي الرابط بين القطب السياحي جربة - جرجيس والقطب السياحي الصحراوي قبلي - توزر وتشتمل على العديد من المعالم الأثرية ودور الضيافة والاسترحات السياحية ويقصدها الكثير من السياح من داخل البلاد وخارجها للتمتع بسحرها الخلاب.من جهتها تعتبر الزارات من المدن الساحلية الجميلة بولاية قابس ويقصدها عدد كبير من المواطنين من الولايات المجاورة وليبيا والجزائر للاصطياف والتمتع ببحرها الجميل.وتوجد بالزارات آخر الواحات البحرية بالجنوب التونسي وهي واحة قد حافظ عليها الأهالي ولم يطلها البناء الفوضوي مثل ما حدث بالنسبة لأغلب الواحات بجهة قابس.هذا وقد أصبحت ولاية قابس بتصنيف بلديتي دخيلة توجان والزارات بلديتين سياحيتين تضم 05 بلديات سياحية وهي مطماطة والحامة وشنني - نحال ودخيلة توجان والزارات.