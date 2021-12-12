وزير السياحة يعلن عن تصنيف دخيلة توجان والزارات من ولاية قابس بلديتين سياحيتين

Publié le Dimanche 12 Decembre 2021 - 12:19 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلن وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، مساء السبت بقابس، عن تصنيف بلديتي دخيلة توجانن والزارات من ولاية قابس، رسميا، بلديتين سياحيتين وذلك بعد ان اتمت كل منهما الملف اللازم لاتخاذ هذا الإجراء.

وجاء الاعلان خلال زيارة اداها بالحسين الى ولاية قابس التقى خلالها بالسلط المحلية ومكونات المجتمع المدني بالبلديتين
وتعد دخيلة توجان من أهم المحطات السياحية بالمسلك السياحي الرابط بين القطب السياحي جربة - جرجيس والقطب السياحي الصحراوي قبلي - توزر وتشتمل على العديد من المعالم الأثرية ودور الضيافة والاسترحات السياحية ويقصدها الكثير من السياح من داخل البلاد وخارجها للتمتع بسحرها الخلاب.



من جهتها تعتبر الزارات من المدن الساحلية الجميلة بولاية قابس ويقصدها عدد كبير من المواطنين من الولايات المجاورة وليبيا والجزائر للاصطياف والتمتع ببحرها الجميل.




وتوجد بالزارات آخر الواحات البحرية بالجنوب التونسي وهي واحة قد حافظ عليها الأهالي ولم يطلها البناء الفوضوي مثل ما حدث بالنسبة لأغلب الواحات بجهة قابس.
هذا وقد أصبحت ولاية قابس بتصنيف بلديتي دخيلة توجان والزارات بلديتين سياحيتين تضم 05 بلديات سياحية وهي مطماطة والحامة وشنني - نحال ودخيلة توجان والزارات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237776



survey solutions

En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Prochains matchs le 15 décembre
Arab Cup

الأحد 12 ديسمبر 2021 | 8 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:46 12:20 07:23 05:50
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1116°-915°-916°-1216°-11
  • Avoirs en devises
    20488,6

  • (10 dec)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,25997 DT        1$ =2,91189 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 dec)   926,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   