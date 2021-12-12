متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 12 ديسمبر

Publié le Dimanche 12 Decembre 2021 - 10:52 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وات -


الكاف: رصد أصابة جديدة بفيروس "كورونا" دون تسجيل حالات وفاة

رصدت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" إصابة جديدة واحدة وذلك بعد ثلاث ايام متتالية دون تسجيل إصابات أو حالات وفاة

وأعلنت ذات الادارة في هذا التحيين أنه تم تسجيل إصابة واحدة ب"كوفيد 19" على إثر صدور نتائج 35 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 10 ديسمبر، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 697 شخصا

كما جاء في التحيين ذاته، إستقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 03 مصابين كلهم في أقسام الانعاش والعلاج المكثف، وعدد الحالات النشيطة المسجلة خلال ال10 ايام الاخيرة في حدود 10 حالات .

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