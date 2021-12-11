كأس العرب - مدرب الاردن فخور بأداء لاعبيه رغم الخسارة امام مصر

أعرب العراقي عدنان حمد مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم عن أسفه لخسارة فريقه أمام نظيره المصري اليوم بنتيجة (3 -1) بعد تمديد الوقت في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب فيفا- قطر 2021، وتوديعه للبطولة.



وقال حمد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" ابارك للمنتخب المصري فوزه وتأهله لنصف النهائي"، لافتا إلى أن فريقه قدم مباراة كبيرة وكان ندا قويا للمنتخب المصري وكان بامكانه تحقيق الفوز وحسمها في الشوط الأول من المباراة بعد إضاعة العديد من الفرص.



وارجع الخسارة إلى إصابة عدد كبير من لاعبي المنتخب وعدم قدرته إلى إجراء تغييرات مفيدة لمسار المباراة، مشيرا إلى أنه رغم الخسارة إلا أن البطولة مثلت اكتشاف العديد من اللاعبين الشبان الذين سيكون لهم مستقبل كبير مع المنتخب.

وأضاف :"انا فخور جدا باداء اللاعبين وفارق اللياقة البدنية اثرت علينا كثيرا.. وقد كسب منتخبنا احترام الجميع وحققنا استفادة كبيرة من خلال هذه المشاركة في البطولة".

واختتم حمد تصريحاته بأن كل أردني فخور الآن بهذا المنتخب الذي لعب تحت ضغط كبير واستطاع الحصول على احترام الجميع.



