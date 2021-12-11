بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مقابلات الجولة الخامسة

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 17:14 قراءة: 1 د, 0 ث
      
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة من بطولة النخبة لكرة اليد، التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الأولى
مكارم المهدية - البعث الرياضي ببني خيار 21 - 20
نسر طبلبة - هلال مساكن 24 - 22
الترجي الرياضي التونسي - نادي ساقية الزيت ( تأجلت)

ترتيب المجموعة الاولى
الفريق                       ن      ل
نادي ساقية الزيت 8 4
مكارم المهدية 6 4
الترجي الرياضي 4 2
بعث بني خيار 2 5
هلال مساكن 2 4
نسر طبلبة 2 5

المجموعة الثانية:
أولمبيك سليمان - نادي كرة اليد بجمال 27 - 28
النجم الساحلي - نادي قصور الساف (تأجلت)
النادي الافريقي - جمعية الحمامات (تأجلت)

ترتيب المجموعة الثانية
الفريق                ن      ل
نادي كرة اليد بجمال 5 4
النادي الافريقي 4 2
النجم الساحلي 4 2
جمعية الحمامات 2 2
اولمبيك سليمان 2 4
نادي قصور الساف 1 4

يذكر أنّ البطولة الوطنية للنخبة ستستأنف نشاطها انطلاقا من يوم الاربعاء 12 جانفي 2022 وستكون البداية باستكمال المباريات المتأخرة من الجولتين الثالثة
والرابعة

الجولة 3 : الترجي الرياضي / هلال مساكن

النادي الافريقي / نادي كرة اليد بجمال

جمعية الحمامات / النجم الساحلي

الجولة 4 : مكارم المهدية / الترجي الرياضي

النجم الساحلي / النادي الافريقي

جمعية الحمامات / أولمبيك سليمان

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