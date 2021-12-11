بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مقابلات الجولة الخامسة

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة من بطولة النخبة لكرة اليد، التي دارت اليوم السبت:



المجموعة الأولى

مكارم المهدية - البعث الرياضي ببني خيار 21 - 20

نسر طبلبة - هلال مساكن 24 - 22

الترجي الرياضي التونسي - نادي ساقية الزيت ( تأجلت)



ترتيب المجموعة الاولى

الفريق ن ل

نادي ساقية الزيت 8 4

مكارم المهدية 6 4

الترجي الرياضي 4 2

بعث بني خيار 2 5

هلال مساكن 2 4

نسر طبلبة 2 5



المجموعة الثانية:

أولمبيك سليمان - نادي كرة اليد بجمال 27 - 28

النجم الساحلي - نادي قصور الساف (تأجلت)

النادي الافريقي - جمعية الحمامات (تأجلت)



ترتيب المجموعة الثانية

الفريق ن ل

نادي كرة اليد بجمال 5 4

النادي الافريقي 4 2

النجم الساحلي 4 2

جمعية الحمامات 2 2

اولمبيك سليمان 2 4

نادي قصور الساف 1 4



يذكر أنّ البطولة الوطنية للنخبة ستستأنف نشاطها انطلاقا من يوم الاربعاء 12 جانفي 2022 وستكون البداية باستكمال المباريات المتأخرة من الجولتين الثالثة

والرابعة



الجولة 3 : الترجي الرياضي / هلال مساكن



النادي الافريقي / نادي كرة اليد بجمال



جمعية الحمامات / النجم الساحلي



الجولة 4 : مكارم المهدية / الترجي الرياضي



النجم الساحلي / النادي الافريقي



جمعية الحمامات / أولمبيك سليمان



