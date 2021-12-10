متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 10 ديسمبر

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مدنين: تسجيل 4 وفايات و50 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" منها اصابتين وافدتين



سجلت ولاية مدنين خلال ال48 ساعة الاخيرة 4 وفايات بسبب فيروس "كورونا" لاشخاص غير ملقحين، وبذلك ارتفعت وفايات الفيروس الى 1169 حالة، في حين سجلت ال24 ساعة الاخيرة 50 اصابة جديدة بالفيروس منها اصابتين وافدتين و48 اصابة محلية من جملة 628 عينة خضعت للتحليل لتبلغ نسبة الحدوث 8 بالمائة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة، وفق ما افاد به العنز (وات) بين 23 اصابة بحومة السوق 5 منها لدى تلاميذ واصابة لرضيع، و8 اصابات بمدنين الجنوبية، و7 اصابات بكل من مدنين الشمالية وميدون جاءت منها 5 اصابات في صفوف تلاميذ، الى جانب اصابة واحدة في كل من بن قردان واجيم لتلميذ، وجرجيس لاطار تربوي، وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات المحلية الى 33615 اصابة محلية .



ويقيم بالمستشفيات العمومية بالجهة 14 مصابا بفيروس "كورونا" منهم 3 مرضى باسرة الاكسيجين و11 مريضا في قسم الانعاش.



واعتبر العنز ان الوضع الوبائي "غير مستقر" و"يتطلب الحذر والانتباه ومزيد اليقضة" في ظل اتساع انتشاره باغلب المعتمديات، مع تواصل حالات العدوى في صفوف التلاميذ وارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات وخاصة في اقسام الانعاش، داعيا الى ضرورة احترام شروط التوقي والاقبال على التلقيح لاعتبار ان وفايات هذا الفيروس هي من غير الملقحين.



وتم يوم امس الخميس تقديم 1110 جرعات لقاح ضد فيروس "كورونا" ارتفع بها العدد الجملي للجرعات الى 393136 جرعة.









