كأس افريقيا للأمم -2021: الكاف تطلق العد التنازلي للنسخة الـثالثة والثلاثين بالكاميرون

أطلقت الكونفدرالية للإفريقية لكرة القدم (الكاف) اليوم الخميس العد التنازلي قبل 30 يوما بالضبط عن إعطاء إشارة انطلاق النسخة ال 33 لكأس إفريقيا للأمم-2021 (المؤجلة لسنة-2022) بالكاميرون (9 جانفي - 6 فيفري).



وكتبت الكاف على موقعها الرسمي "في غضون 30 يومًا، ستهتز إفريقيا والعالم بأسره على إيقاع المشهد الذي يقدمه أفضل لاعبي كرة القدم من القارة. سيعود أكبر نجوم إفريقيا - الذين شاركوا في بطولات الأندية الأفريقية أو

الآسيوية أو الأوروبية الكبرى - إلى وطنهم ليرفعوا التحدي المتمثل في رفع الكأس الافريقية الشهيرة للأمم مساء يوم 6 فيفري المقبل".



وفي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل إعلامية عن احتمال إلغاء الدورة أو نقلها لمكان آخر تأتي "الكاف" لتبدد كل الشكوك وتؤكد اجراء النسخة المقبلة على الأراضي الكاميرونية حيث كتبت "بالنسبة للنسخة 33 لأكبر حدث على الأراضي الأفريقية، تعود كأس الأمم الأفريقية إلى بلد أساطير مثل روجيه ميلا وصامويل إيتو وباتريك مبوما - لأول مرة منذ عام 1972".

كما تؤكد "الكاف" أيضا اجراء المنافسة في خمس مدن وستة ملاعب حيث ستستضيف الحدث ملاعب أولمبي وأحمدو أهيدجو في ياوندي وملعب جابوما في دوالا وملعب كويكونج في بافوسام وملعب رومدي أدجيا في غاروا وملعب ليمبي أومني سبورتس.





