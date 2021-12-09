الكاف يؤكد إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بالدوحة يوم 22 ديسمبر الجاري

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 08:46 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم /كاف/، إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، يوم 22 ديسمبر الجاري في الدوحة.

وقال /كاف/، في بيان له امس إن مباراة كأس السوبر الإفريقي 2021 ستقام في موعدها بالدوحة بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، والرجاء المغربي بطل كأس الكونفدرالية.. مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن الملعب الذي سيستضيفها ، في وقت لاحق.

تجدر الاشارة الى أن دولة قطر استضافت مباراة كأس السوبر الإفريقي في آخر ثلاث نسخ ،علماً بأنّ الأهلي المصري توّج بلقب النسخة الماضية التي جرت على ملعب "جاسم بن حمد" بنادي السد الرياضي في شهر ماي الماضي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة.



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