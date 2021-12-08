هيئة الخبراء المحاسبين تقدم الى رئيسة الحكومة وثيقة لاصلاح وتطوير النظام الجبائي

قدم رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح وثيقة الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن تضمنت حزمة مقترحات تتعلق خاصة بتنقيح النظام الجبائي وتطويره ودعم الاستثمار.





واستقبلت نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، بن صالح وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة الاربعاء.



واقترح بن صالح ، خلال اللقاء، تخفيف وتبسيط النصوص القانونية والإجراءات ومقاومة التهرب الضريبي وتعزيز المراقبة وتحسين مناخ الأعمال.



واكدت بودن على الدور الأساسي للخبراء المحاسبين، الى جانب بقية الفاعلين الاقتصاديين، في المساهمة في الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تطبيقها من أجل اصلاح المالية العمومية ودعم الاستثمار.



وشددت بودن التي ثمنت مقترحات الهيئة على ان الخبراء المحاسبين يمثلون قوة اقتراح لمزيد دعم الاستثمار وخلق مناخ محفز لجلب المستثمرين.



