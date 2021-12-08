هيئة الخبراء المحاسبين تقدم الى رئيسة الحكومة وثيقة لاصلاح وتطوير النظام الجبائي

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 12:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قدم رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح وثيقة الى رئيسة الحكومة نجلاء بودن تضمنت حزمة مقترحات تتعلق خاصة بتنقيح النظام الجبائي وتطويره ودعم الاستثمار.


واستقبلت نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، بن صالح وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة الاربعاء.

واقترح بن صالح ، خلال اللقاء، تخفيف وتبسيط النصوص القانونية والإجراءات ومقاومة التهرب الضريبي وتعزيز المراقبة وتحسين مناخ الأعمال.

واكدت بودن على الدور الأساسي للخبراء المحاسبين، الى جانب بقية الفاعلين الاقتصاديين، في المساهمة في الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تطبيقها من أجل اصلاح المالية العمومية ودعم الاستثمار.

وشددت بودن التي ثمنت مقترحات الهيئة على ان الخبراء المحاسبين يمثلون قوة اقتراح لمزيد دعم الاستثمار وخلق مناخ محفز لجلب المستثمرين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237548



survey solutions

En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Jour de repos
Arab Cup

الأربعاء 08 ديسمبر 2021 | 4 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:19 05:47
Babnet
18°
 Babnet19° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1213°-916°-913°-1014°-10
  • Avoirs en devises
    20371,0

  • (7 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,26052 DT        1$ =2,92615 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 dec)   1011,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   