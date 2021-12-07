وزير الإقتصاد يتباحث مع وزير المؤسسات المصغّرة الجزائري فرص تعزيز الشراكة الإقتصادية

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد عبر تقنية التواصل عن بعد مع نسيم ضيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول الجزائري المكلف بالمؤسسات المصغّرة.



وكان الاجتماع مناسبة تطرّق خلالها الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين الشقيقين والإمكانيات المتاحة لإقامة شراكات بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة في كل من الجزائر وتونس خاصة في المناطق الحدودية بما يساعد على إضفاء دينامكية إقتصادية في هذه المناطق ويساعد على فتح آفاق أمام الشباب للمبادرة وإحداث المشاريع.



واتفق الجانبان في هذا السياق على الانطلاق في وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ في المدى القصير والمتوسط تركز بالخصوص على تبادل التجارب والخبرات في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع المبادرة الخاصة لدى الشباب، تكثيف اللّقاءات لفائدة الشباب أصحاب أفكار المشاريع في المناطق الحدودية ودراسة الإمكانيات لتجسيمها، العمل على تفعيل المناطق الحرة لتعزيز التبادل، والانطلاق في دراسة الإمكانيات الكفيلة بإحداث صندوق استثماري ثلاثي بين كل من تونس والجزائر وليبيا لتشجيع الباعثين على إحداث مشاريع إقتصادية في هذه المناطق مع التشجيع على التوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية الواعدة.



كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك من الوزارتين والهياكل المعنية بالبلدين للتركيز على بلورة الخطوات العملية للتقدم تدريجيا في اتجاه تجسيم المقترحات التي تم التطرق إليها خدمة للمصلحة المشتركة.



