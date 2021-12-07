استفتاء وات: المدرب ماهر الكنزاري يرشح الياس السخيري للفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2021

وات - رشح الدولي السابق ماهر الكنزاري ومدرب المنتخب التونسي للاواسط الدولي الياس السخيري لاعب كولن الالماني للفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2021، في مسابقة افضل لاعب كرة قدم ضمن الاستفتاء السنوي الذي تجريه وكالة تونس افريقيا للأنباء .



وأكد ماهر الكنزاري في تصريح لـوكالة "وات" أنّ ترشيحه للسخيري مبني على تقييم لأداء اللاعب طيلة الموسم، مشيرا الى أنّ الأخير قدّم أداءا مميزا مع فريق كولن الألماني، كما ساهم بشكل كبير في تقديم الاضافة للمنتخب الوطني التونسي في مشوار تصفيات كأس العالم قطر 2022.



وعن بقية المرشحين لأفضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2021، بيّن الكنزاري أنّه يرشح وهبي الخزري كصاحب مركز ثاني، خلف الياس السخيري، يليه عيسى العيدوني في المركز الثالث، و محمد علي بن رمضان في المركز الرابع، ثم علي معلول في المركز الخامس.



وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المرشحين لمسابقة أفضل لاعب لعام 2021 في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء ضمت كلا من الياس السخيري علي معلول ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري وعيسى العيدوني.

ويشمل الاستفتاء مسابقة رسمية يشارك فيها الصحفيون الرياضيون من كل المؤسسات الاعلامية في تونس ومدربو فرق الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم فضلا عن مسابقة مفتوحة للجمهور عبر موقع الوكالة على الانترنات tap.info.tn

وسيتم الاعلان عن النتائج خلال يوم الاعلام الرياضي الوطني الذي تنظمه وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر الجاري.



