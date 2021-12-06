جلسة عمل بوزارة التشغيل لمتابعة برامج التعاون المشتركة مع المنظّمة الدولية للهجرة

تمحور لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، اليوم الإثنين، بوفد عن المنظمة الدولية للهجرة، يتقدمه رئيس بعثة المنظمة بتونس عزّوز السمري، حول متابعة ملف التعاون بين الطرفين والبرامج المشتركة في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة وبحث الإمكانيات المتاحة لتطويرها.



وطرح الوزير، حسب بلاغ صادر عن الوزارة ، جملة من الملفات التي تنكب عليها الوزارة خلال الفترة الحالية قصد دراسة امكانيات التعاون لبلورتها وتنفيذها على غرار وضع منظومة رقمية لرصد واستشراف الحاجيات الحقيقية المستقبلية في سوق الشغل الوطنية والدولية من الكفاءات المختصة والمتخرجة من المنظومة الوطنية للتكوين المهني، وإرساء تقاليد تنظيم معرض دوري للمنظومالوطنية للتكوين المهني، قصد مزيد التعريف بالإختصاصات المتوفرة والآفاق التشغيلية.



كما طرح الوزير في مجال التشغيل بحث إمكانيات ومنهجيات تفعيل الإتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة المنظمة والتوظيف بالخارج بالدول العربية والاوروبية، وحوكمة ومراجعة كل البرامج والآليات المدرجة في إطار الصندوق الوطني للتشغيل وخاصة منها التي لم تفضي الى التشغيل.

من جهته عبّر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة عن دعم المنظمة ومساندتها لتطوير وإنجاح برامج التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الطرفين، متعهدا بدراسة كل إمكانيات دعم تنفيذ برنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء رئيس وحدة التنمية والهجرة ببعثة المنظمة بتونس برندان كيلي والمكلف بالحوكمة بالمنظمة علاء الدين الدّريدي ومنسقة برنامج الهجرة والتشغيل منى بنّور بالإضافة إلى المدير العام للهجرة واليد العاملة الأجنبية بالوزارة أحمد المسعودي والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل فريحان بوصفّارة ومدير وحدة التشغيل بالخارج بالوكالة توفيق أولاد علي.



