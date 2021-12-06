التونسي عزيز دوقاز يستهل مشواره في بطولة مايا البرتغالية للتنس بمواجهة الروسي ايفان غاخوف

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 15:49 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يستهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 342 عالميا يوم الثلاثاء مشاركته في بطولة مايا البرتغالية التي تقام مقابلاتها على ملاعب ترابية والمصنفة من بين دورات التحدي بملاقاة الروسي ايفان غاخوف المصنف 468 عالميا في مباراة لحساب الدور الاول.

وكان عزيز دوقاز خرج خلال الاسبوع الماضي من الدور السادس عشر لبطولة انطاليا (3) التركية بخسارته امام هارت من الدومينيك صفر-2 بواقع 2-6 و2-6.

يذكر ان عزيز دوقاز كان قد ساهم مؤخرا في صعود المنتخب التونسي للتنس الى المجموعة الاولى العالمية في كاس ديفيس بعد الفوز على منتخب زيمبابوي 3-صفر ضمن مواجهة بلاي اوف المجموعة الثانية الاورو-إفريقية التي اقيمت بتونس.


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