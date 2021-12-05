كأس العرب فيفا 2021 : محمد دراقر يلتحق بالمجموعة

أجرى المنتخب الوطني اليوم الأحد، الحصة التدريبية الأخيرة في برنامج تحضيراته للمقابلة التي ستجمعه غدا الاثنين بالمنتخب الإماراتي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من كأس العرب فيفا قطر 2021.



وحرص المدرب منذر الكبير خلال هذه الحصة، على تحفيز اللاعبين على تدارك النقائص التي منعت المنتخب من تحقيق الانتصار في اللقاء الثاني والسعي بقوة للتدارك والظهور بمستوى يتماشى مع انتظارات الجماهير، وتحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي.



وأكد الكبير للاعبين أن نسيان النتيجة الأخيرة، يمرّ عبر التأهل في صدارة المجموعة مع تقديم أداء يليق بكرة القدم التونسية، مذكراً اللاعبين أن فرص التأهل مازالت قائمة، خاصة وأن المنتخب يتحكم في مصيره.



وشهدت التمارين مشاركة اللاعب محمد دراغر، الذي حل يوم الأحد بالدوحة ليلتحق ببقية رفاقه، مع مواصلة الثنائي علي معلول و ياسين الشيخاوي التدرب وفق برنامج التأهيل الذي ضبطه الإطار الطبي للمنتخب.



