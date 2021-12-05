عدد المسجلين في الحج للموسم القادم وصل الى 219 الف و 119 مترشحا

بلغ عدد المسجلين لموسم الحج (2022/2021)، نحو 219 الف و 119 مترشحا وذلك بعد انتهاء عملية التسجيل وغلق باب الترشحات يوم 21 نوفمبر المنقضي ، وفق ما افاد به كاهية مدير بالادارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية سمير بن نصيب

واوضح اليوم الاحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عملية التسجيل تواصلت على مدى شهر كامل مبرزا ان الادارة المركزية والمصالح والادارات الجهوية بصدد المصادقة حاليا على ملفات المترشحين ومراجعتها والتدقيق في مختلف بياناتها.



واضاف انه وبداية من الاسبوع القادم وبعد الانتهاء من اجال المصادقة على مختلف الملفات، ستنطلق المرحلة الثانية والمتعلقة بالتثبت من امكانية الحج المسبق للمترشحين مبينا ان هذه العملية تتم بالتعاون بين وزارة الشؤون الدينية والادارة العامة للحدود والاجانب بوزارة الداخلية.



وحول امكانية الحج من عدمه لهذا الموسم ، اكد سمير بن نصيب ان المملكة العربية السعودية لم تتخد بعد هذا القرار وبالتالي لم يتم تحديد الحصة الممنوحة لتونس مذكرا ان حصة تونس من الحجيج لم تتجاوز خلال السنوات السابقة 10 الاف و 982 شخصا

وقال في المقابل انه وفي قادم الايام وان تم التاكيد على اداء مناسك الحج لهذا الموسم سيكون هناك حصة مضبوطة لتونس سيتم توزيعها على مختلف المعتمديات وبالتالي سيتم تحديد القائمات الدعوة للفحص الفني ثم القائمات النهائية وقائمات الانتظار

اما بخصوص العمرة ،افاد ذات المتحدث ان الايام القليلة القادمة ستشهد عودة رحلات العمرة في اتجاه البقاع المقدسة خصوصا على اثر توقيع الوثيقة التوجيهية التي تنظم العمرة من طرف وزيري الشؤون الدينية والسياحة يوم 26 نوفمبر المنقضي

وفسر ان هذه الوثيقة، اشتغلت عليها مختلف الهياكل ذات العلاقة على غرار وزارة الشؤون الدينية ووزارة السياحة والبنك المركزي والجامعة التونسية لوكالات الاسفار والجامعة المهنية المشتركة التونسية، وتم عرضها اثر النقاش حولها للمصادقة من قبل اللجنة الوطنية للحج والعمرة .



ولفت بن نصيب ان هذه الوثيقة التوجيهية التي تنظم العمرة مرفوقة ايضا ب"انموذج لعقد العمرة " موضحا ان هذا العقد يربط بين المعتمر ووكيل الاسفار ويحدد جملة من الواجبات والحقوق لكلا الطرفيين بهدف ضمان حقوقهما.



ودعا في هذا السياق جميع المواطنين الراغبين في اداء العمرة الى استخراج نسخة من انموذج العقد من الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية على الانرتنات وتقديمه الى وكيل الاسفار لضمان حقه وضبط الخدمات المسداة ومراقبة وكيل الاسفار اذا اخل بالتزاماته.



وحول ما يتم ترويجه عن ارتفاع اسعار رحلات العمر ة لهذا الموسم ، بين سمير بن نصيب ان وكالات الاسفار تقوم حاليا باجراء التعاقدات اللازمة المتعلقة بالسكن والتنقل والاعاشة وبقية الخدمات وبالتالي لا يمكن التكهن بهذه الاسعار مؤكدا ان لكل معتمر حرية الاختيار سواء ان كان راغبا في اداء عمرة من الدرجة الاولى او الدرجة العادية وبالتالي فان الاسعار تختلف بينهما .



