زغوان: قطع التيار الكهربائي عن مؤسستين إداريتين بسبب تراكم الديون المتخلدة بذمتيهما لدى شركة "الستاغ"

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 12:59 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وات - شملت إجراءات الحملة التي قامت بها مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بزغوان منذ نهاية الأسبوع الماضي لاستخلاص الديون، قطع التيار الكهربائي عن إدارة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومستودع المعدات التابعة لها، وقد شمل نفس القرار مستودع الإدارة الجهوية للتجهيز، وذلك بسبب تراكم ديون المؤسستين لدى إقليم الشركة

ولئن تولت مندوبية الفلاحة إبرام اتفاق كتابي مع إدارة الإقليم تتعهد فيه بخلاص ديونها وفق جدول زمني محدد، فإن إدارة التجهيز لم تسع إلى تسوية وضعيتها المالية مع الشركة، وفق ما ذكره رئيس الإقليم بالنيابة صابر بوخشيم في تصريح لـ"وات"

وأوضح بوخشيم أنه تم إرجاع التيار الكهربائي لإدارة مندوبية الفلاحة ومستودعها بمقتضى الاتفاق في حين تتمسك إدارة الشركة بحقها في استخلاص ديونها من الإدارة الجهوية للتجهيز التي تبقى مهددة بقطع التيار في حال لم تبادر بالخلاص أو التعهد به، لافتا إلى أن حجم الديون المتخلدة بذمة المؤسستين الإداريتين بلغ حوالي مليوني دينار

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