كأس العرب للفيفا - مدرب سوريا يؤكد أن مواجهة تونس بمثابة الفرصة الأخيرة من اجل الاستمرار في المنافسات

أكد الروماني تيتا فاليريو مدرب المنتخب السوري لكرة القدم أن الفريق سيعمل يوم الجمعة على تحقيق الفوز في المباراة التي ستجمعه بنظيره التونسي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكأس العرب للفيفا (قطر 2021) التي تقام الى غاية 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا.



واعتبر فاليريو في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس بالمركز الإعلامي الخاص بالبطولة أن مباراة الغد تعد الفرصة الأخيرة للمنتخب السوري من أجل الاستمرار في المنافسات خاصة بعد الخسارة التي تعرض لها في مباراته الأولى أمام الإمارات مشيرا إلى أن المواجهة ستكون صعبة لكن ثقته كبيرة في لاعبيه الذين يتوقع منهم تقديم مستوى جيد رغم أن المنافس من المرشحين للفوز باللقب.

وأضاف انه على الرغم من غياب عدد من العناصر الأساسية إلا أن اللاعبين الشباب لديهم إمكانيات جيدة ويعملون باجتهاد من أجل إثبات ذاتهم في هذه المسابقة مؤكدا أنه حديث عهد بتدريب الفريق لكن الآن بدأ يتعرف على اللاعبين وهدفه هو الظهور الحسن وخوض المباريات المتبقية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بشكل يمنحهم فرصة المنافسة بقوة.



من ناحيته، قال إبراهيم عالمي حارس مرمى المنتخب السوري في المؤتمر الصحفي "أمامنا فرصة الظهور الجيد في المباراة التي ستجمعنا بالمنتخب التونسي القوي" واصفا المقابلة بالصعبة غير ان الفريق سيلعب من أجل الفوز.







