البريد التونسي - إصدار طابعين بريدين مشتركين بين تونس والمغرب

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 16:04 قراءة: 0 د, 23 ث
      
يصدر البريد التــــــــــونسي يوم الخميس2 ديسمبـــر 2021، طــــابعين بريدييــن مشتركيــن مع بريد المغــرب حول "موسيقى السطمبالي والكناوة"، باعتبارها رابطا ثقافيا وقاسما مشتركا بين الشعبين الشقيقيـن.

ويتنزل إصدار هذين الطابعين البريديـــن،وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي، في إطــــار تثمين الروابط المتينة والعــــلاقات الأخويـــة التي تربط تـــونس والمغـــرب.

وسيعرض هذان الطابعان البريديـــان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من يــوم غد الخميس بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤهما عن بعد عبر الأنترنات مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقع: www.e-stamps.poste.tn.


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