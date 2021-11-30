التطبيب عن بعد وسيلة فعالة وآمنة للنهوض بالصحة الجنسية والإنجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (دراسة)

يعد التطبيب عن بعد وسيلة فعالة وآمنة للنهوض بالصحة الجنسية والإنجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ذلك ما خلصت اليه دراسة بعنوان "التطبيب عن بعد للصحة الجنسية والإنجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أنجزتها شبكة الحق في نفاذ النساء إلى الإجهاض الآمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "RAWSA MENA".



ولفتت الناشطة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية كليمانس شبات، خلال ندوة صحفية عن بعد نظمتها الشبكة بالاشتراك مع مجموعة "توحيدة بن الشيخ"، الى أن هذه الدراسة أثبتت أنه خلال الأزمة الوبائية شكل الطب عن بعد أداة فعالة لتلبية حاجيات السكان بشكل أفضل والحد من التكاليف على الأنظمة الصحية، حيث تساعد هذه الأداة الجديدة في الإجابة على جزء من التحديات الهامة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.



وبينت المتحدثة أن الدراسة أكدت أنه من شأن الخدمات الطبية عن بعد أن تساعد على اجتياز عدة عراقيل غالبا ما تواجهها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمتمثلة بالخصوص في ضعف الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتدني جودتها، اضافة الى الافتقار إلى السياسات الوطنية من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية في مجال الصحة الإنجابية، وانعدام الاستقرار والصراعات بما جعل البنية التحتية للصحة أكثر هشاشة.

وشددت الدراسة على أن يرتكز التطبيب عن بعد على مبدأ المساواة بين النساء وخاصة منهن الريفيات والأميات وعلى ضمان سرّية الاستشارات والبيانات، فضلا عن وضع خارطة مناسبة للشبكة التي تجمع بين كافة الشركاء المحتملين مثل المستشفيات والهياكل الصحية الأخرى والحرص على تحديثها بانتظام لتوفير إجابة دقيقة وخيار آمن للنساء اللاتي يحتجن هذه الخدمات، وفق شبات.

يذكر أن هذه الدراسة تندرج في اطار برنامج لشبكة الحق في نفاذ النساء إلى الإجهاض الآمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعوم من الحملة العالمية لحق النساء في الإجهاض الآمن، ويهدف إلى صناعة محتوى دقيق حول الإجهاض الآمن في المنطقة ورفع الوعي حول حواجز النفاذ إلى الإجهاض الآمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشار إلى أن شبكة حق المرأة وتمكينها من الإجهاض الآمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأسست سنة 2019 وتضم منظمات نسوية وناشطة في مجال حقوق الإنسان وناشطين من أجل المناصرة الإقليمية لصالح الحق في الإجهاض.



