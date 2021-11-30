انطلاق مباراة للمنتخب التونسي ضد منتخب موريتانيا

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 11:07 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انطلقت مباراة المنتخب التونسي ضد منتخب موريتانيا

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في ما يلي التشكيلة الاساسية التي سيعول عليها المدرب منذر الكبير اليوم في مواجهة المنتخب الموريتاني في الجولة الاولى من كاس العرب قطر 2021:

فاروق بن مصطفى - حمزة المثلوثي - بلال العيفة - ياسين مرياح - محمد امين بن حميدة - محمد علي بن رمضان - الفرجاني ساسي - فخرالدين بن يوسف - حنبعل المجبري - سيف الدين الجزيري - فراس بالعربي.

وسيدير المباراة التي تنطلق على الساعة 11 صباحا بتوقيت تونس الحكم الايراني علي رضا فغاني بمساعدة مواطنيه محمد رضا منصوري ومحمد رضا ابوالفزلي.



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