انطلاق مباراة للمنتخب التونسي ضد منتخب موريتانيا

انطلقت مباراة المنتخب التونسي ضد منتخب موريتانيا



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في ما يلي التشكيلة الاساسية التي سيعول عليها المدرب منذر الكبير اليوم في مواجهة المنتخب الموريتاني في الجولة الاولى من كاس العرب قطر 2021:



فاروق بن مصطفى - حمزة المثلوثي - بلال العيفة - ياسين مرياح - محمد امين بن حميدة - محمد علي بن رمضان - الفرجاني ساسي - فخرالدين بن يوسف - حنبعل المجبري - سيف الدين الجزيري - فراس بالعربي.



وسيدير المباراة التي تنطلق على الساعة 11 صباحا بتوقيت تونس الحكم الايراني علي رضا فغاني بمساعدة مواطنيه محمد رضا منصوري ومحمد رضا ابوالفزلي.







