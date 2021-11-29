بطاقة إيداع بالسجن في حق قائد فوج منوبة للكشافة من اجل الإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات

وات - اصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بعد ظهر اليوم الاثنين، بطاقة ايداع بالسجن في حق قائد فوج منوبة للكشافة، من اجل القذف العلني والإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي.



واضافت النويوي، في تصريح أفادت به "وات"، انه وعلى اثر شكاية تقدم بها عضو مجلس بلدي ببلدية منوبة ورئيس لجنة النظافة بتاريخ 20 ماي 2020، ضد صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك، اتهمهما فيها ب"ثلبه وشتمه والتشهير به"، احالت النيابة العمومية القضية للفرقة المركزية للجرائم الالكترونية بالعوينة، التي تعهدت البحث وقامت الى التوصل الى هوية المسؤول عن الصفحتين، بعد إجراء التساخير الفنية اللازمة.



واضافت، ان الفرقة المذكورة قامت باستنطاق المظنون فيه واجراء المكافحات اللازمة، ليحال اليوم على انظار النيابة العمومية في حالة تقديم، وذلك عقب ختم البحث في القضية.

وبينت، ان النيابة العمومية اذنت بايداع المظنون فيه السجن، على ان يحال الخميس القادم على انظار المجلس الجناحي بحالة ايقاف للنظر في القضية.



واثارت القضية جدلا اليوم في صفوف ممثلي مختلف المنظمات والجمعيات بالمنطقة، مؤكدين ان اغلب الاشكاليات والمواضيع التي تثار يوميا في مختلف اللقاءات او عبر شبكات التواصل الاجتماعي هي بمثابة تكريس لاهمية دور المجتمع المدني بالمنطقة وانعكاس لمدى اهتمام ابناء المنطقة وممثلي المجتمع المدني بالشان العام، ومساهمتهم في رصد النقائص في ادوار جميع الهياكل المعنية، بهدف الدفع من اجل الارتقاء بالخدمات البلدية وغيرها بغاية النهوض بالجهة عموما.



