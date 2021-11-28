البطولة السعودية:التونسي سعد بقير يسجل لفريقه ابها هدف التعادل مع الهلال

-سجل اللاعب الدولي التونسي سعد بقير هدف التعادل لفريقه نادي ابها في المباراة التي جمعته مساء اليوم الاحد مع نادي الهلال والتي انتهت بنتيجة (1-1)، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، في اطار الجولة الـ13 ضمن منافسات البطولة السعودية للمحترفين.وبادر الهلال بالتسجيل عن طريق المالي المخضرم موسى ماريغا في الدقيقة 18، فيما أدرك اللاعب التونسي سعد بقير التعادل لأبها في الدقيقة 43.وقبل المباراة، أقام فريق أبها، ممرا شرفيا للهلال، بمناسبة تحقيقه لقب رابطة أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه (2-صفر) على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.وظل الهلال في المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، بفارق 6 نقاط خلف الاتحاد (المتصدر)، الذي خاض 12 مباراة، فيما رفع أبها رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ11.