النجم الساحلي يعلن تسوية نزاعه مع الاهلي المصري في علاقة بقضية اللاعب سليمان كوليبالي

اعلن النجم الساحلي مساء السبت عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن توصله لاتفاق مع نادي الاهلي المصري لجدولة دفع الاموال في علاقة بقضية اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي.



واضاف فريق جوهرة الساحل ان الاتفاق يقضي بدفع مبلغ جملي قدره مليون و880 الف دولار على اربعة أقساط متساوية قيمة كل واحدة منها 470 الف دولار. وسيدفع القسط الأول حال امضاء الاتفاقية على ان تدفع باقي الاقساط في31 جويلية 2022 و31 جانفي 2023 و31 جويلية 2023.

وتاتي العقوبة بعد تعاقد النجم الساحلي في ماي 2019 مع سليمان كوليبالي في وقت لم يصدر خلاله بعد الفيفا حكمه النهائي في القضية المرفوعة من ناديه السابق الاهلي المصري الذي اعتبر ان اللاعب الايفواري قام بفسخ عقده من جانب واحد سنة 2017.

وسلطت الفيفا اثر استكمال النظر في ملف القضية خطية على سليمان كوليبالي بقيمة مليون و436 ألف دولار الى جانب منع النجم الساحلي من الانتداب وايقاف اللاعب عن النشاط لمدة 6 اشهر وذلك الى حين دفع الغرامة المالية.

واستانفت ادارة النجم الساحلي العقوبة لدى المحكمة الرياضية الدولية التي ايدت قرار الفيفا الى جانب دفع غرامات التاخير واتعاب التقاضي.







