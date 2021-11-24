بنزرت: الغرفة الجهوية للتاكسي تنفذ وقفة احتجاجية امام مقر الولاية

وات - نفذ عدد من أصحاب وسواق سيارات الأجرة "تاكسي"، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية بنزرت دعت اليها الغرفة الجهوية للتاكسي التابعة لمنظمة الأعراف، طالبوا خلالها من السلط المعنية بالإسراع في فض عدد من إشكاليات القطاع



وقال رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي بمنظمة الأعراف بشير الجزيري، ان الوقفة جاءت للتعبير عن "الرفض القاطع" لمسألة التاكسي الجماعي بالجهة، وللمطالبة بفض اشكال الانتصاب الفوضوي بمحيط محطة الشيخ ادريس ببنزرت المدينة وتكثيف الدوريات الأمنية لضمان سلامة مهنيي القطاع خاصة بعد حوادث العنف الأخيرة التي تعرض لها عدد من السائقين، وفق قوله، كما طالب بفتح دورة جديدة لنيل الشهادة المهنية لسد النقص الحاصل في عدد السواق الحالي والحد من تجاوزات النقل الريفي



وكان عدد من المحتجين وأعضاء الغرفة الجهوية للتاكسي التقوا والي الجهة سمير عبد اللاوي في اطار جلسة عاجلة لبحث الحلول الممكنة لمجمل المطالب الواردة سلفا على لسان رئيس الغرفة، تعهد خلالها والي بنزرت باتخاذ ما يجب من إجراءات عملية للقطع مع كل اشكال الانتصاب الفوضوي وتنظيم محطة الشيخ ادريس ببنزرت المدينة وغيرها من المواقع، وذلك بالتنسيق مع بقية الهياكل المسؤولة محليا وجهويا



كما تعهد بالإسراع في تنظيم جلسة عمل موسعة بحضور ممثلي القطاعات والهياكل المعنية ستتناول مشاغل قطاع النقل بالتنسيق مع وزارة الاشراف، بالتوازي مع تنظيم جلسات قطاعية لاحكام تنظيم المحطات، واكد بالمناسبة رفض كل اشكال العنف مهما كان مصدره



يذكر انه تم العمل على تكثيف الدوريات الأمنية بجميع مناطق الجهة، وتيسير حركة المرور سواء في محيط الجسر المتحرك او بقية المفترقات والمواقع التي تعرف اكتضاضا مروريا ببنزرت الكبرى وغيرها من المناطق.



