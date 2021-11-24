مشروع تونس يقرر عقد مؤتمره يومي 19 و20 مارس2022

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 12:41قراءة: 0 د, 24 ث
      
قرر حزب حركة مشروع تونس عقد مؤتمره يومي 19و20 مارس 2022، وذلك بعد التشاور مع المكتب السياسي ووفق نصوص النظام الداخلي للحزب المخصصة للغرض.

وسيخصص المؤتمر، وفق ما جاء في بلاغ أصدره الحزب مساء امس الثلاثاء، لاعتماد رؤية سياسية وبرنامجية وتنظيمية جديدة بناءً على توصيات العمل التقييمي الحاصل طيلة سنة 2020 والمقترحات التي عملت عليها اللجان المواضيعية في الجزء الأوفر من سنة 2021.

كما سيخصص المؤتمر لانتخاب الرئيس والمجلس المركزي، أو ما يتوافق مع الرؤية التنظيمية التي سيعتمدها المؤتمر.




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