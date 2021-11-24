بطولة الرابطة الاولى (مباراتان مؤجلتان)- تحكيم - : العيادي في حمام سوسة و اللطيف في سليمان

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 11:06قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي تعيين حكمي المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و الخاصة بالمجموعتين الاولى و الثانية و التي ستجريان يوم غد الخميس وفقا للبرنامج الاتي :

الخميس 25 نوفمبر 2021
المجموعة الاولى
ملعب حمام سوسة س14
امل حمام سوسة-الترجي الرياضي امير العيادي

المجموعة الثانية
ملعب سليمان س 14
مستقبل سليمان-النجم الساحلي نضال اللطيف

ويحتل الترجي الرياضي صدارة المجموعة الاولى بمعية النادي الصفاقسي ب13 نقطة فيما يحتل النجم الساحلي المركز السادس للمجموعة الثانية ب6 نقاط.



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