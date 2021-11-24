بطولة الرابطة الاولى (مباراتان مؤجلتان)- تحكيم - : العيادي في حمام سوسة و اللطيف في سليمان

في ما يلي تعيين حكمي المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و الخاصة بالمجموعتين الاولى و الثانية و التي ستجريان يوم غد الخميس وفقا للبرنامج الاتي :



الخميس 25 نوفمبر 2021

المجموعة الاولى

ملعب حمام سوسة س14

امل حمام سوسة-الترجي الرياضي امير العيادي



المجموعة الثانية

ملعب سليمان س 14

مستقبل سليمان-النجم الساحلي نضال اللطيف



ويحتل الترجي الرياضي صدارة المجموعة الاولى بمعية النادي الصفاقسي ب13 نقطة فيما يحتل النجم الساحلي المركز السادس للمجموعة الثانية ب6 نقاط.







