بطولة الرابطة الاولى (مباراتان مؤجلتان)- تحكيم - : العيادي في حمام سوسة و اللطيف في سليمان

في ما يلي تعيين حكمي المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و الخاصة بالمجموعتين الاولى و الثانية و التي ستجريان يوم غد الخميس وفقا للبرنامج الاتي :
الخميس 25 نوفمبر 2021
المجموعة الاولى
ملعب حمام سوسة س14
امل حمام سوسة-الترجي الرياضي امير العيادي
المجموعة الثانية
ملعب سليمان س 14
مستقبل سليمان-النجم الساحلي نضال اللطيف
ويحتل الترجي الرياضي صدارة المجموعة الاولى بمعية النادي الصفاقسي ب13 نقطة فيما يحتل النجم الساحلي المركز السادس للمجموعة الثانية ب6 نقاط.
الخميس 25 نوفمبر 2021
المجموعة الاولى
ملعب حمام سوسة س14
امل حمام سوسة-الترجي الرياضي امير العيادي
المجموعة الثانية
ملعب سليمان س 14
مستقبل سليمان-النجم الساحلي نضال اللطيف
ويحتل الترجي الرياضي صدارة المجموعة الاولى بمعية النادي الصفاقسي ب13 نقطة فيما يحتل النجم الساحلي المركز السادس للمجموعة الثانية ب6 نقاط.
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