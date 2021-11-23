الاعلان عن قائمة الافلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين

يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين في دورته السابعة المقررة من 10 الى 12 ديسمبر القادم 18 فيلما قصيرا لمخرجين من تونس والجزائر وليبيا والمغرب والبحرين والعراق وايران وسوريا وفرنسا وفلسطين ولبنان ومصر والسودان.

وقد اختارت الهيئة المنظمة للمهرجان مجموعة من الافلام الروائية والوثائقية القصيرة للمشاركة في المسابقة الرسمية وفق مقاييس " القضايا المطروحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والادوات الفنية السينمائية المعتمدة من اجل صورة سينمائية مبتكرة" .



ومن ابرز الافلام الروائية القصيرة المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من تونس "الموجيرة والري" لانيس عيسى و"القمر يناسبك جدا" لصفاء غالي ومن الجزائر فيلم "هيومن " لعصام تعشيت ومن المغرب "سليمة" لمحمد حباني و"الموجة الاخيرة " لمصطفى فرماطي ومن ليبيا فيلم "تحت السمع " لمحمد عيسى ومن البحرين فيلم "الحاكم" لجعفر العكراوي ومن ايران فيلم "البناية رقم 13" لامير غلماني ومن سوريا فيلم "يوم عادي جدا" لانيس زهراوي ومن فرنسا فيلم "حليمة" لجميلة درماي ومن لبنان فيلم "ندم" لشادي سمير زيدان ومن مصر فيلم "الدائرة" لمحمد جوهري ومن السودان فيلم "ظلال في الظلام" لمحمد عزت.



اما الافلام الوثائقية القصيرة المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان فنجد من تونس فيلم "الطريق الى كيارستامي" ليونس بن هجرية ومن الجزائر فيلم "المتحف" لجمال باشا ومن العراق فيلم "اماني" لفاضل ماهود ومن فلسطين فيلم "غزة هوليود" لسعود مهنا ومن مصر فيلم "امراة تطل من النافذة" لمروة الشرقاوي .

وللاشارة فإن المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين هو من تنظيم جمعية اليونسكو والالكسو بمدنين بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية، ويتنافس المشاركون في المسابقة الرسمية للمهرجان للفوز ب"الخلال" الذهبي او الفضي او البرونزي .





