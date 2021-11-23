وزير الدفاع يزور القاعدة الجوية بقابس

أدّى وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى القاعدة الجويّة بقابس، تفقّد خلالها جاهزيّة الوحدات الجويّة المتمركزة بها واطلع على مختلف أنشطتها وظروف عمل العسكريين وعيشهم.

وقد نوّه الوزير، بهذه المناسبة، بالدور الذي تقوم به الوحدات العسكرية الجوية، "في إطار حماية حدود تونس البرية ومجالها الجوّي وإسناد القوات البرية والبحريّة لدعم قدراتهما للتصدّي لكلّ الأنشطة غير الشرعيّة"، وفق بلاغ لوزارة الدفاع.



كما أشاد بمجهودات القائمين على هذه القاعدة لضمان جاهزيتها والإحاطة بالعسكريين، داعيا إلى "مزيد البذل والعطاء وملازمة اليقظة".

وكان ممّيش أدى يوم الثلاثاء 16 نوفمبر، زيارة تفقّد إلى الفوج 13 مشاة ميكانيكية بجندوبة، للإطلاع على ظروف عمل وعيش العسكريين العاملين به.







