اصابة علي معلول تستوجب راحة بين 4 و5 ايام

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 17:31 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلن الاهلي المصري ان مدافعه الدولي التونسي علي معلول تعرض خلال المباراة امام غزل المحلة يوم الاثنين لحساب الجولة الخامسة للبطولة المصرية لكرة القدم الى شد خفيف في العضلة الضامة مشيرا الى ان مدة العلاج تترواح بين 4 و5 ايام سيغيب خلالها اللاعب عن التمارين الجماعية.

وكان علي معلول قاد الاهلي الى الفوز على غزل المحلة 3-2 بهدف ثالث حاسم في الدقيقة 90 زائد 8 ليحقق الفريق القاهري انتصاره الخامس على التوالي في سباق البطولة ويتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة متقدما بفارق نقطتين على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الاهلي مع سموحة يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة.

يذكر ان علي معلول يستعد للمشاركة مع المنتخب التونسي في كأس العرب للفيفا بقطر.


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