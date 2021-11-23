متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 23 نوفمبر

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قابس: تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأنه تم تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد اجراء 131 تحليلا على عينات لاشخاص اشتبه في إصابتهم بعدوى الفيروس، وتتوزع الاصابات الجديدة الى 11 اصابة بمطماطة الجديدة واصابتين (02) بقابس الجنوبية واصابة واحدة (01) بالمطوية.



وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى واصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية قد بلغ 22356 شخصا من بين 22390 شخصا ثبتت إصابتهم وأن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 34 حالة تتوزع الى 12 حالة بقابس الجنوبية و11 حالة بمطماطة الجديدة و03 حالات بوذرف وحالتين (02) بكل من المطوية وغنوش وقابس المدينة وحالة واحدة (01) بكل من منزل الحبيب وقابس الغربية.



وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 08 اصابات لكل 100 الف ساكن ويقيم 05 مرضى باقسام "كوفيد 19".









مدنين : تسجيل 27 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل اية حالة وفاة في الساعات الاربع وعشرين الماضية



سجّلت ولاية مدنين في الساعات الاربع وعشرين الاخيرة 27 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا من جملة 652 عينة خضعت للتحليل بين مخبرية وسريعة اي بنسبة حدوث بلغت 4 بالمائة دون ان يتم تسجيل اية حالة وفاة بسبب هذا الفيروس حسب ما ذكره لــ(وات ) مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة في مدنين زيد العنز.



وتوزعت هذه الاصابات المحلية الجديدة بين 6 معتمديات 10 اصابات منها في معتمدية جربة ميدون في ارتفاع من جديد للاصابات بعد ان تراجعت في الاسبوع الماضي منها 6 اصابات لاطفال في سن 14 يرجح ان يكونوا من التلاميذ في انتظار التقصي حولها وفق الدكتور زيد.

اما بقية الاصابات فجاءت 8 منها في معتمدية مدنين الجنوبية و6 في معتمدية جربة حومة السوق واصابة واحدة في كل من مدنين الشمالية وبن قردان وسيدي مخلوف ليرتفع اجمالي الاصابات المحلية الى 33101 اصابة.

وارتفع عدد الجرعات المقدمة منذ انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في شهر مارس الماضي الى 376088 جرعة بتقديم يوم امس 1283 جرعة و4466 جرعة في اليوم السابع للتلقيح المكثف يوم الاحد الماضي منهم 2532 جرعة اولى و1934 جرعة ثانية.







الكاف: رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد



سجّلت الادارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الثلاثاء في تحبينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا المستجد اصابتين جديدتين بالعدوى بالفيروس التاجي ودون تسجيل أية حالة وفاة وذلك بعد صدور نتائج 42 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 20 و21 نوفمبر.



وحاء في التحيين ذاته استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود مصابين متواجدين بقسم الانعاش والعلاج المكثف فيما تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 10 حالات وهم يمثلون جملة الحالات النشطة المسجّلة خلال الأيام العشرة الاخيرة في الجهة.

ويرتفع بذلك إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس التاجي المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 19663 حالة مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 694 شخصا.



