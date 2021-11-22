التجارة البحرية العالمية ستزيد بنسبة 3ر4 بالمائة موفى 2021 (الأونكتاد)

توقع تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"الأونكتاد" أن تزيد التجارة البحرية بنسبة 3ر4 بالمائة سنة 2021 بعد تقلص بـ 8ر3 بالمائة سنة 2020 .



كما كشف التقرير أن التوقعات على المدى المتوسط ​​لا تزال إيجابية ولكنها تخضع "لمخاطر وشكوك متزايدة"، مثل الضغوط غير المسبوقة على سلاسل التوريد العالمية والارتفاعات الهائلة في أسعار الشحن والزيادات في الأسعار التي تؤثر على المستهلكين والمستوردين.



وقالت الوكالة الأممية، في ذات السياق، إن التعافي الاجتماعي والاقتصادي العالمي سيعتمد على النقل البحري الذكي والمرن والمستدام، وجهود التطعيم العالمية ضد كـوفيد-19 التي تتيح للدول النامية التمتع بالحصول على اللقاحات بصورة أكثر عدلا.



وأظهر تقرير الوكالة الأممية أن مستويات أسعار الواردات العالمية سترتفع في المتوسط ​​بنسبة 11 في المائة، وتصل إلى 24 في المائة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البحري في وارداتها.



وأكد في هذا الصدد، أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد ترتفع السلع الاستهلاكية بنسبة 5ر1 في المائة سنة 2023.



ومن المتوقع أن يبلغ الارتفاع 5ر7 في المائة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، و 2ر2 في المائة في أقل البلدان نموا.





