كاس العرب 2021 - منتخب موريتانيا اول منافس في الدور الاول للمنتخب الوطني يدخل في تربص تحضيري بالرباط

دخل المنتخب الموريتاني لكرة القدم تربصا تحضيريا بالرباط يتواصل اسبوعا استعداد لكاس العرب بقطر.وسيكون منتخب موريتانيا يوم 30 نوفمبر الجاري اول منافس للمنتخب التونسي في الدور الاول لكاس العرب .



ويذكر ا المنتخب الموريتاني شارك في تصفيات كاس العالم قطر 2022 ضمن المجموعة الافريقية الثانية بمعية منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وزمبيا واحتل المركز الرابع والاخير بعد اداء متواضع واكتفى بنقطتين من تعادلين على ميدانه مع منتخبي تونس وغينيا الاستوائية



وكانت الجامعة الموريتانية لكرة القدم قدمت مساء الجمعة، المدرب الجديد للمنتخب الموريتاني ديدديي داروزا، الذي وقع عقداً مع الجامعة الموريتانية للإشراف على الفريق الأول لمدة سنة قابلة للتجديد.

وكشف المدرب داروزا عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لتمثيل المنتخب الموريتاني في كأس العرب في قطر في الفترة ما بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.



وفي ما يلي قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى /ناموري دياو وبابكر ديوب وامباكي انجياي

خط الدفاع / عبدول با وبكاري انجاي وعمر مانغان والحسن احويبيب والمصطفى دياو وهارونا سي ودمبا تراوري ومحمد بيبو

خط الوسط / يحيى دلاهي ومحسن بده ومحمد اسويد وقسوما فافانا وألاسان ديوب وياسين الشيخ الولي

خط الهجوم / مولاي أحمد خليل بسام وحميه الطنجي ومحمد سالم جانوس وآداما با وماما انياص وإسماعيل دياكيتي.



