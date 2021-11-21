متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 21 نوفمبر

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المنستير: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 19 نوفمبر الجاري



ذكرت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم الأحد أنه تم بتاريخ 19 نوفمبرالجاري تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات تعافي من الفيروس ليرتفع بذلك مجموع الإصابات بكورونا إلى 40094 إصابة وحالات التعافي الى 39028 حالة



وأضافت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير أن عدد الحالات المقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة بلغت بذات

التاريخ 7 حالات ولم تسجل الجهة في المقابل وفيات جديدة ليظل المجموع 1008 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس خلال مارس 2020



ومن جهة أخرى بلغ مجموع المطعمين ضد كورونا بالجرعة الأولى من التلقيح 305808 شخصا أي بنسبة 50 فاصل 46 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 203264 شخصا أي بنسبة 33 فاصل 54 في المائة والجرعة الثالثة 19793 شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في 13 مارس الماضي والى غاية يوم 20 نوفمبر الجاري حسب الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير









