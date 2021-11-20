الرابطة الثانية - نتائج مقابلات الجولة الثانية للمجموعتين الاولى والثانية

فيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الاولى والثانية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:



السبت 20 نوفمبر 2021

المجموعة الأولى

في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي - النادي البنبلي 2 - 0



في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - أولمبيك مدنين 0 - 0



في الملعب البلدي برادس

النجم الرادسي - الملعب التونسي 1 - 5



الترتيب ن ل

1- الملعب التونسي 6 2

2 -الملعب الصفاقسي 3 2

3 -القلعة الرياضية 2 2

- اولمبيك مدنين 2 2

5- نادي بنبلة 1 2

- النجم الرادسي 1 2



المجموعة الثانية



في ملعب مصطفى الدوري

أمل جربة - كوكب منزل نور 3 - 0



في ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - جمعبة جربة 0 - 0



في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

الأولمبي للنقل - شبيبة القيروان 0 - 0



الترتيب ن ل

1- جمعية جربة 4 2

- شبيبة القيروان 4 2

3- امل جربة 3 2

4- جندوبة الرياضية 2 2

5- الاولمبي للنقل 1 2

- كوكب منزل نور 1 2





