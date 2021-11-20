الرابطة الثانية - نتائج مقابلات الجولة الثانية للمجموعتين الاولى والثانية

Publié le Samedi 20 Novembre 2021 - 17:12 قراءة: 0 د, 52 ث
      
فيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الاولى والثانية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

السبت 20 نوفمبر 2021
المجموعة الأولى
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - النادي البنبلي 2 - 0

في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - أولمبيك مدنين 0 - 0

في الملعب البلدي برادس
النجم الرادسي - الملعب التونسي 1 - 5

الترتيب ن ل
1- الملعب التونسي 6 2
2 -الملعب الصفاقسي 3 2
3 -القلعة الرياضية 2 2
- اولمبيك مدنين 2 2
5- نادي بنبلة 1 2
- النجم الرادسي 1 2

المجموعة الثانية

في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة - كوكب منزل نور 3 - 0

في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - جمعبة جربة 0 - 0

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الأولمبي للنقل - شبيبة القيروان 0 - 0

الترتيب ن ل
1- جمعية جربة 4 2
- شبيبة القيروان 4 2
3- امل جربة 3 2
4- جندوبة الرياضية 2 2
5- الاولمبي للنقل 1 2
- كوكب منزل نور 1 2


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236474



En continu

Toutes les news

السبت 20 نوفمبر 2021 | 15 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:48 12:12 07:03 05:32
Babnet
17°
 Babnet19° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1421°-1521°-1421°-1422°-15
  • Avoirs en devises
    20788,1

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,26518 DT        1$ =2,892550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   1458,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة