الرابطة الثانية - نتائج مقابلات الجولة الثانية للمجموعتين الاولى والثانية

فيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الاولى والثانية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
السبت 20 نوفمبر 2021
المجموعة الأولى
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - النادي البنبلي 2 - 0
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - أولمبيك مدنين 0 - 0
في الملعب البلدي برادس
النجم الرادسي - الملعب التونسي 1 - 5
الترتيب ن ل
1- الملعب التونسي 6 2
2 -الملعب الصفاقسي 3 2
3 -القلعة الرياضية 2 2
- اولمبيك مدنين 2 2
5- نادي بنبلة 1 2
- النجم الرادسي 1 2
المجموعة الثانية
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة - كوكب منزل نور 3 - 0
في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - جمعبة جربة 0 - 0
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الأولمبي للنقل - شبيبة القيروان 0 - 0
الترتيب ن ل
1- جمعية جربة 4 2
- شبيبة القيروان 4 2
3- امل جربة 3 2
4- جندوبة الرياضية 2 2
5- الاولمبي للنقل 1 2
- كوكب منزل نور 1 2
السبت 20 نوفمبر 2021
المجموعة الأولى
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - النادي البنبلي 2 - 0
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - أولمبيك مدنين 0 - 0
في الملعب البلدي برادس
النجم الرادسي - الملعب التونسي 1 - 5
الترتيب ن ل
1- الملعب التونسي 6 2
2 -الملعب الصفاقسي 3 2
3 -القلعة الرياضية 2 2
- اولمبيك مدنين 2 2
5- نادي بنبلة 1 2
- النجم الرادسي 1 2
المجموعة الثانية
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة - كوكب منزل نور 3 - 0
في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - جمعبة جربة 0 - 0
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الأولمبي للنقل - شبيبة القيروان 0 - 0
الترتيب ن ل
1- جمعية جربة 4 2
- شبيبة القيروان 4 2
3- امل جربة 3 2
4- جندوبة الرياضية 2 2
5- الاولمبي للنقل 1 2
- كوكب منزل نور 1 2
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