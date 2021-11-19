مسيرة احتجاجية للمفروزين اجتماعيا بدوار هيشر من مقر البلدية إلى مقر الولاية

وات - نفذ عدد من مواطني معتمدية دوار هيشر وأعضاء تنسيقية المفروزين اجتماعيا بالمنطقة، عشية اليوم الجمعة، مسيرة احتجاجية من مقر البلدية إلى ولاية منوبة.



وأكد منسق التحرك الاجتماعي، علي بوزوزية، في تصريح ل"وات"، أن "المسيرة تأتي لتذكير السلط الجهوية والمركزية، بمطالبهم الاجتماعية التي دخلوا من أجلها في احتجاجات بالجهة، وأمام مقر رئاسة الحكومة منذ ثلاث سنوات".



وقال إن تنسيقية المفروزين اجتماعيا بدوار هيشر ومواطني المنطقة يطالبون الحكومة بالإيفاء بتعهداتها المدرجة ضمن محاضر الجلسات المبرمة، واحترام التزاماتها بالتعامل الجدي مع ملفات أبناء الجهة.



وأكد أنه تقدموا اليوم بلائحة تضم عددا من المطالب المتعلقة برخص النقل الجماعي وبطاقات العلاج والمنح الاجتماعية ودعم موارد الرزق وتحسين المسكن ورخص التبغ ومضاعفة المساعدات الاجتماعية،فضلا عن مطلب مستجد متعلق بتوزيع أكشاك موحدة متنقلة، على غرار ماهو معمول به بالمغرب، وتحسين البنية التحتية بالمؤسسات التربوية، وتوفير الأدوية بالوحدات الصحية، وتسوية وضعية المتعاقدين بمستشفى الرازي ومعهد القصاب.



وتم التأكيد أيضا على ضرورة أن "تتوازى جهود مقاومة الفساد مع الحلول الاجتماعية والاقتصادية، ومع مقاومة الفقر والبطالة والتهميش".



يشار إلى أن التحركات الاجتماعية للمفروزين اجتماعيا، انطلقت بالمنطقة منذ 17 ديسمبر 2018 للمطالبة بتشغيل أصحاب الشهائد العليا وبقية الفئات وتوفير التنمية ومنح رخص النقل الجماعي وتوفير النقل العمومي ومضاعفة عدد بطاقات العلاج ومنح العائلات المعوزة.





