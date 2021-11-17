إعفاء شهاب بن أحمد من مهامه على رأس مركز النهوض بالصادرات

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 12:15 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ أصدرته، الإربعاء، إعفاء، شهاب بن أحمد، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات من مهامه دون تقديم إسم للشخصيّة المقترحة لتسيير هذا الهيكل.

ولم تذكر وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسباب الكامنة وراء إعفاء بن أحمد، الذّي شغل حقيبة وزارة النقل في حكومة، مهدي جمعة. كما تولّى بن أحمد مهمّة تسيير عدد من المؤسّسات الوطنيّة على غرار الشركة التونسيّة للسكك الحديديّة ومركز النهوض بالصادرات وبمجمع الخطوط التونسيّة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236269



En continu

Toutes les news

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 | 12 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:11 14:49 12:11 07:00 05:30
Babnet
20°
 Babnet20° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1321°-1420°-1520°-1520°-14
  • Avoirs en devises
    20666,4

  • (16 nov)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,28259 DT        1$ =2,86620 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 nov)   965,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة