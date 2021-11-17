إعفاء شهاب بن أحمد من مهامه على رأس مركز النهوض بالصادرات

أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ أصدرته، الإربعاء، إعفاء، شهاب بن أحمد، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات من مهامه دون تقديم إسم للشخصيّة المقترحة لتسيير هذا الهيكل.



ولم تذكر وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسباب الكامنة وراء إعفاء بن أحمد، الذّي شغل حقيبة وزارة النقل في حكومة، مهدي جمعة. كما تولّى بن أحمد مهمّة تسيير عدد من المؤسّسات الوطنيّة على غرار الشركة التونسيّة للسكك الحديديّة ومركز النهوض بالصادرات وبمجمع الخطوط التونسيّة.



